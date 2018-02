Sarri ha detto si al Napoli ma per le firme non c’è fretta : Lapidario. Concreto. Ma soprattutto tremendamente efficace. Maurizio Sarri parla poco, parla sempre meno, ma quando parla dimostra sempre più di avere in pugno l’intero ambiente Napoli. Lider maximo, o meglio Comandante, come ormai spopola sui social. Guida di un gruppo straordinario che sta portando avanti un’impresa altrettanto straordinaria, Sarri spopola anche ai microfoni, rispondendo colpo […] L'articolo Sarri ha detto si ...

Napoli - De Laurentiis : "Verdi? Aveva detto sì... Sarri - clausola da eliminare" : Deluso da Verdi, fatalista su Politano e già proiettato al futuro. Per Aurelio De Laurentiis il mercato è finito o è appena cominciato. "Per noi è sempre aperto. Certo, sono rimasto deluso da Verdi, ...

Sarri e la polemica sul calendario : dove sta lo scandalo? Ha detto semplicemente la verità - i dati parlano chiaro : “Vedendo il calendario, la Juve ha gare abbastanza abbordabili, a parte che per la Juventus lo sono tutte, giocheranno sempre prima di noi e questo potrebbe metterci pressione. Penso sia stato un errore mastodontico fatto dalla Lega, in alcune gare si poteva mediare e creare soluzioni simili, quindi o giocare in contemporanea o fare giocare qualche gara avanti noi. Si è verificata una combinazione su un milione. Mi dispiace, sono certo che ...

Luciano Moggi - la lezione a Sarri e al Napoli 'da scudetto' : 'Guardate cosa fa la Juve quando vince' : 'Perdere per un gol in fuorigioco non è bello, soprattutto in tempi di Var', commenta amaro Gasperini dopo Atalanta-Napoli 0-1. Come abbiamo visto ovunque, il piede di Mertens era infatti di ...

Napoli da scudetto prima della Juve : perché Sarri ha ragione a protestare : Onore al Napoli per avere vinto la decima trasferta su undici in campionato, con una prestazione di intelligenza, forza e qualità in casa dell'Atalanta, la bestia nerazzurra che stavolta...

Sarri : “Mi sarebbe piaciuto Politano ma Marotta ha detto che è incedibile” : Intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’ nel postpartita di Atalanta-Napoli, Maurizio Sarri, tecnico azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni soffermandosi anche sulle mosse di calciomercato della società partenopea: “In questo momento qualche alternativa ci farebbe comodo, ma se il ritorno di Milik è vicino potremmo anche sfruttare Dries sull’esterno. Vediamo che decide la società, io voglio usare il […] L'articolo ...

Napoli e il sogno scudetto : 5 motivi per cui Sarri può vincerlo : La vittoria del Napoli contro l'Atalanta ha un valore doppio: cancella il tabù di un'avversaria che era stata capace di dare sempre fastidio alla squadra di Sarri e conferma continuità e concretezza . ...

Albiol : “Vorrei regalare lo Scudetto a Napoli. Cresciuto grazie a Sarri” : Conclusa la sosta invernale, il Napoli è tornato a riunirsi e a lavorare in vista del prossimo impegno di campionato che vedrà gli azzurri di scena sul campo dell’Atalanta. Questa pausa è stata utile per consentire a diversi giocatori di riposarsi per affrontare al meglio i numerosi prossimi impegni che attendono loro. Tra i calciatori che […] L'articolo Albiol: “Vorrei regalare lo Scudetto a Napoli. Cresciuto grazie a ...

Cassano : 'Sono un calciatore e mi alleno tutti i giorni. Sullo scudetto - Totti e Sarri ' : E in un'intervista rilasciata a ' Il Corriere dello Sport ' di oggi, Cassano si racconta e traccia un'analisi di questa Serie A . Così il giocatore: ' Sono un calciatore perché mi alleno ogni giorno, ...

Sarri e lo scudetto : “la Juventus arriverà a 96 punti - noi…” : Per Massimiliano Allegri la quota-scudetto e’ 96 punti. Il tecnico del Napoli, Maurizio Sarri, non si sbilancia, ma da’ per buona la previsione del collega bianconero e dice: “sappiamo che la Juventus ha il potenziale per fare 96 punti, noi non sappiamo se siamo in grado perche’ non ci siamo mai arrivati, loro hanno anni di certezze da questo punto di vista, noi – spiega ai microfoni di Premium Sport al termine ...

Sarri incensato ma zerotituli. Solo Scudetto può salvare stagione : Il Napoli di Sarri ha il mal di coppa. 5 sconfitte su 8 gare disputate tra Coppa Italia e Champions certificano le difficoltà di Sarri e della sua squadra. Solo la vittoria dello Scudetto può salvare una stagione che altrimenti sarebbe pesantemente deficitaria per gli azzurri. L'anno passato il Napoli arrivò agli Ottavi di Champions ( eliminato dal Real Madrid) ed in Semifinale di Coppa Italia (eliminato dalla Juventus con molte polemiche). In ...

Napoli - si prospetta un mercato non da scudetto : per competere con la Juve serve il “miracolo di Sarri”! : Economicamente ancora non c’è storia, il mercato di gennaio non darà al Napoli la scossa desiderata dai tifosi, qualora i partenopei dovessero riuscire a vincere lo scudetto sarebbe un vero e proprio miracolo di Sarri. competere con la Juventus non è semplice, una squadra che ha 2-3 soluzioni d’alto livello per ruolo, contro un Napoli che in determinate posizioni ne ha solo una. Nel ruolo in cui Allegri può scegliere tra Cuadrado, ...