Sant’Agata | il busto e le reliquie del corpo

: Uscita del Busto Reliquiario di Sant'Agata dal Sacello - Foto di Marco Giuffrida per la Basilica Cattedrale di Catania - CattedraleCT : Uscita del Busto Reliquiario di Sant'Agata dal Sacello - Foto di Marco Giuffrida per la Basilica Cattedrale di Catania -

(Di lunedì 5 febbraio 2018) Dal 1376, la testa ed il torace disono custoditi in un reliquiario d’argento preziosissimo, dall’aspetto di una statua a mezzo. In realtà, si tratta di un raffinato forziere, cavo all’interno, commissionato dall’allora Vescovo di Catania, un benedettino francese oriundo di Limoges nel 1373, all’orafo senese Giovanni di Bartolo. La finissima rete che ricopre ilè arricchita continuamente di fedeli con gioielli, ori e pietre preziose. Alcuni sono doni di inestimabile valore. Forse la corono, un gioiello di 1370 grammi, tempestata di pietre preziose, venne donata da Riccardo I d’Inghilterra, detto “Cuor di Leone”, giunro in Sicilia nel 1190, durante una Crociata. Oltre alla corona, non possiamo non annoverare un prezioso anello, offerto nel 1881 dalla regina Margherita di Savoia ed una massiccia collana 400esca, donata dal vicerè Ferdinando Acugna. Nella stessa data ...