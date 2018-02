: 'Conferiremo il Premio alla carriera - Città di Sanremo a Milva' @ClaudioBaglioni, direttore artistico #Sanremo18… - Raiofficialnews : 'Conferiremo il Premio alla carriera - Città di Sanremo a Milva' @ClaudioBaglioni, direttore artistico #Sanremo18… -

Sul palco dell'Ariston ci sarà la lotta contro la violenza sulle donne;ogni sera un omaggio a grandi interpreti scomparsi e,promette Baglioni,"niente sportivi o astronauti, nessuna performance extra musicale.Il dato spettacolare sarà rilevante,speriamo anche sia bello". Così la conferenza d'apertura per il Festival di, da domani su Rai 1 Fiorello come scaldapubblico, mercoledì Pippo Baudo. Pausini in sospeso causa laringite. Venerdìcarriera a, ritira la figlia. Gran finale sabato:sul palco, in ologramma.(Di lunedì 5 febbraio 2018)