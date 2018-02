Sanremo pensato come fosse un Super Bowl

wired

(Di lunedì 5 febbraio 2018) Sono rimasto tutta la notte in piedi per vedere il. Lo faccio ogni anno, da molti anni ormai. Mi sono innamorato del football americano grazie, o per colpa, di due film: Ogni maledetta domenica e Le riserve. Il primo per la parte seria, professionale e sportiva; il secondo per il lato goliardico, divertente e speranzoso. Due film molto diversi ambientati, però, dentro il rettangolo di gioco suddiviso in yard (una iarda è circa 0,914 metri). Spazio di terreno conquistato poco alla volta. Mi sono incuriosito con i film interpretati da Al Pacino e Keanu Reeves e ho incominciato a seguire il football americano e mi sono infatuato di uno sport molto fisico e violento però con una strategia molto complessa. Il football americano è una sorta di partita a scacchi con, al posto di cavalli, alfieri o torri, degli energumeni che si massacrano sul campo. Ilè uno spettacolo ...