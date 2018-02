Sanremo è Sanremo #1 – Gli ospiti | i programmi che parlano del Festival e le

Sanremo 2018 : brutta notizia - un super ospite a rischio - si tratta di Fiorello? : Manca un solo giorno per Sanremo 2018, l'attesa è tanta e tutti i programmi di Rai 1 hanno i riflettori puntati sul teatro Ariston. Da Domenica in al Sabato Italiano, fino a La Vita in Diretta, non si fa che parlare del Festival della Canzone Italiana che, mai come quest'anno, sarà dedicato interamente alla musica nel nostro paese. Tanti gli ospiti italiani come Gino Paoli, Danilo Rea, Piero Pelù e il trio composto da Max Pezzali, Nek e ...

A Sanremo arriva "Casa SIAE" : A pochi passi dal Teatro Ariston , nel cuore della città, è nata quest'anno Casa SIAE - Area Sanremo , una semisfera multimediale che dal 7 al 10 febbraio 2018 - nei giorni del 68° Festival della ...

Il Dopofestival di Sanremo 2018 di Edoardo Leo - un appuntamento tra amici e la classifica stilata dai Big : tutte le novità : Torna anche quest'anno il Dopofestival di Sanremo 2018, in seconda serata su Rai 1 a seguito dell'appuntamento con il Festival di Sanremo. Il Dopofestival di Sanremo 2018 andrà in onda ogni sera dal 6 al 10 febbraio dopo il Festival, e quest'anno è condotto dall'attore e regista Edoardo Leo, grande protagonista di Smetto quando voglio. L'attore sarà accompagnato nell'avventura del Dopofestival da un parterre di attori e colleghi, quali la ...

Festival di Sanremo 2018 - doppia gaffe di Michelle Hunziker : Claudio Baglioni (imbarazzatissimo) la riprende : “Facciamo un brindisi! Non c’è un po’ di champagne che facciamo un brindisi tutti insieme?” dice con l’allegria che la contraddistingue una spumeggiante Michelle Hunziker. “È un Festival italiano, devi dire spumante!” la riprende subito un allarmato Claudio Baglioni. “Spumante! Hai ragione…” si riprende subito lei. Neanche il tempo di finire il brindisi che subito Michelle torna ...

Sanremo 2018 : un fiore simbolo contro la violenza sulle donne : il ranuncolo diventa il simbolo della lotta contro la violenza, le molestie e tutto quello che offende il mondo in generale'.

Sanremo 2018 : a rischio l’ospitata di Laura Pausini : Laura Pausini Mentre è in corso la conferenza stampa di presentazione del Festival di Sanremo 2018 (qui tutte le dichiarazioni e news in tempo reale), arriva la prima brutta notizia per Claudio Baglioni. Laura Pausini, attesa super ospite della prima serata di domani, annuncia un possibile forfait. Febbre alta e laringite acuta l’hanno messa ko. Ad annunciarlo è stata la cantante stessa, attraverso il suo profilo ufficiale di ...

I 20 Big del Festival di Sanremo 2018 sul Red Carpet il 5 febbraio : tutti i dettagli dell’ingresso all’Ariston : I Big del Festival di Sanremo 2018 sul Red Carpet prima del debutto sul palco del Teatro Ariston. La tradizionale passerella, che vedrà sfilare i protagonisti a partire dalle 20, vedrà avvicendarsi i venti Campioni scelti da Claudio Baglioni per la prima edizione sotto la sua guida. Archiviata la conferenza stampa di presentazione dell'evento, i protagonisti si preparano quindi per il trionfale ingresso nel quale - solitamente - non mancano ...

Sanremo 2018 - Scampia tifa Avitabile : oggi flash mob in piazza Giovanni Paolo II : Poi vogliamo lanciare anche un messaggio ai nostri giovani, che spesso si lasciano influenzare da modelli negativi, mentre ci sono esempi positivi come Enzo Avitabile che ha girato il mondo con la ...