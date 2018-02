SANREMO 2018 | LAURA PAUSINI STA MALE Pierfrancesco Favino | “Un incubo? Io spero di

SANREMO 2018 - le domande fondamentali sul Festival : Cupido (feat.Quavo) – Sfera Ebbasta Cara Italia – Ghali Sciroppo (feat. DrefGold) – Sfera Ebbasta Rockstar – Sfera Ebbasta Ricchi x sempre – Sfera Ebbasta Serpenti a sonagli – Sfera Ebbasta Uber – Sfera Ebbasta Centro (feat. Coez) – Madman Coez Pem Pem – Elettra Lamborghini Ipernova – Mr.Rain Fatto numero 1. Sono le le 17:11 del 5 febbraio 2017. Queste sono le prime posizioni ...

SANREMO 2018 - Favino alla vigilia del debutto : “Per me tutto nuovo - non mi aspettavo questa atmosfera da Nazioni Unite” : Pierfrancesco Favino, al debutto da conduttore del festival di Sanremo con Claudio Baglioni e Michelle Hunziker, durante la conferenza stampa, 5 febbraio 2018. “Farò come quelli delle crociere, ricominceranno a trattarmi male. Io vorrò fare le prove e invece mi manderanno a fare la spesa”, scherza l’attore romano che domani debutterà da conduttore sul palco dell’Ariston L'articolo Sanremo 2018, Favino alla vigilia del ...

SANREMO 2018 - cantanti : i Decibel al Festival dopo 38 anni : Festival di Sanremo 2018 - Decibel Freschi di reunion, i Decibel si ripresentano a Sanremo dopo un’assenza lunga quasi 40 anni. La band guidata da Enrico Ruggeri è in gara al Festival di Sanremo 2018 con il brano Lettera dal Duca. Chi sono i Decibel Enrico Ruggeri, Silvio Capeccia, Fulvio Muzio sono i Decibel. La band si è fermata a Milano nel 1977 e che, soprattutto nei primi anni di carriera, si è mossa negli ambienti punk e new wave. ...

SANREMO 2018 - arriva da Napoli il centro benessere per gli ospiti del Festival : Si chiama Stefano Serra l’uomo deputato ad occuparsi del benessere dei trafelati ospiti del Festival di Sanremo. Anche quest’anno, l’Antica Essenza, ovvero l’area benessere che ha sede nel prestigioso Hotel San Francesco al Monte di Napoli, sarà in trasferta nella cittadina ligure per offrire i suoi servizi mirati al benessere del corpo. Il massaggio ideato da Stefano Serra si chiama Dream Massage e il video che lo ...

SANREMO 2018 : Franceschini lancia il portale della canzone italiana : Roma, 5 feb. , askanews, - È stato presentato oggi il nuovo sito del MiBACT www.canzoneitaliana.it, cento anni di musica per la prima volta in una sola raccolta: romanze e rock, brani d'autore e ...

SANREMO 2018 : poche canzoni buone e Baglioni poteva scegliere di meglio : Conferenza stampa e presentazione delle canzoni in gara quest'anno al Festival di Sanremo. Promosso Ron a pieni voti, ma tanti altri sono sottotono. Il commento di Luca Dondoni .

Festival di SANREMO 2018 : i cantanti in gara - gli ospiti e il programma : Chi sono i 20 cantanti in gara e come si chiamano le loro canzoni, come funzionano le votazioni, chi saranno gli ospiti e le altre cose da sapere The post Festival di Sanremo 2018: i cantanti in gara, gli ospiti e il programma appeared first on Il Post.

Elisa Isoardi al Festival di SANREMO 2018 con una dedica speciale per Salvini : “Votate Shiro” (video) : Elisa Isoardi al Festival di Sanremo 2018 viene adescata dalla troupe di Radio Rock 106.6 per un karaoke speciale in uno dei brani iconici della storia dei cartoni animati. La conduttrice piemontese è la madrina di Casa Sanremo, che ha aperto i battenti per l'undicesima volta. Per l'occasione, Elisa si è quindi prestata ai microfoni della radio per cantare Mila e Shiro nella quale non è mancato un riferimento a Matteo Salvini. In occasione ...

SANREMO 2018 a rischio per Laura Pausini : «Febbre molto alta e laringite» : La sorte sembra voler giocare un tiro mancino all’inizio del Festival di Sanremo 2018. Almeno per quel che riguarda Laura Pausini, che all’Ariston è attesa come la super ospite della serata d’apertura. Ma a poco più di ventiquattr’ore dal fischio d’inizio, la cantante non solo non è ancora arrivata al fianco dell’amico Claudio Baglioni, ma è bloccata a letto. «Purtroppo devo informarvi che ho una laringite ...

Festival di SANREMO 2018 - premio alla carriera a Milva. Malgioglio : “Se non fosse stato per me non l’avrebbero nemmeno nominata. Sono felice” : “Milva verrà premiata a Sanremo”: in sottofondo si sentono i titoli del Tg1, freschi freschi di conferenza stampa del Festival in partenza martedì 6 febbraio su RaiUno. Dall’altra parte del telefono c’è Cristiano Malgioglio. “Claudio Baglioni ha confermato il premio alla carriera a Milva? Meno male, era ora. Sono molto commosso: ora mi sento più forte”, racconta il cantautore dal ciuffo biondo a IlFattoQuotidiano.it. “Da una vita ...

SANREMO 2018 : brutta notizia - un super ospite a rischio - si tratta di Fiorello? : Manca un solo giorno per Sanremo 2018, l'attesa è tanta e tutti i programmi di Rai 1 hanno i riflettori puntati sul teatro Ariston. Da Domenica in al Sabato Italiano, fino a La Vita in Diretta, non si fa che parlare del Festival della Canzone Italiana che, mai come quest'anno, sarà dedicato interamente alla musica nel nostro paese. Tanti gli ospiti italiani come Gino Paoli, Danilo Rea, Piero Pelù e il trio composto da Max Pezzali, Nek e ...

SANREMO 2018 - Laura Pausini con febbre alta e laringite : “Farò il possibile per esserci” : Un post in tre lingue: italiano, inglese e spagnolo per informare i fan che la partecipazione a Sanremo 2018 è a rischio. Laura Pausini, tra gli ospiti più attesi sul palco del festival della canzone, ce la sta mettendo tutta, ma febbre alta e laringite sembrano davvero un ostacolo difficile da superare. “Cao a tutti, purtroppo devo informarvi che ho una laringite acuta con febbre molto alta. Sto facendo tutto il possibile per rimettermi ...

SANREMO 2018 - Laura Pausini sta male/ I commenti di stima dei fan : Nino Frassica, reduce dal successo di Matteo, sarà ospite sul palco del Festival di Sanremo 2018 nella serata di giovedì. Ecco tutte le news sulla prestigiosa kermesse.(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 15:27:00 GMT)