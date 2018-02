Samsung Galaxy A8 è solo un S8 che non ci ha creduto abbastanza? Mettiamoli a confronto

Sviluppo Oreo avviato su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge : a breve la beta dell’aggiornamento? : Potrebbe essere finalmente partito lo Sviluppo dell'aggiornamento Oreo per Samsung Galaxy S7 e S7 Edge, così come suggerisce quest'oggi il noto sito specializzato SamMobile. L'informazione, presa a sua volta sulle pagine di 'GalaxyClub', e con cui SamMobile sembra concordare alla lettera, rivendica l'avvio dei lavori per l'ex top di gamma ed alcuni altri dispositivi (Galaxy A3 e A5 2017 e Galaxy Tab S3) in relazione alla chiusura del ...

Android 8.0 Oreo in sviluppo per Samsung Galaxy S7/S7 edge - A3/A5 (2017) e Tab S3 : Samsung Galaxy S7, S7 edge, A3 (2017), A5 (2017) e Tab S3 dovrebbero essere i "prossimi" Samsung (dopo S8/S8 Plus e Note 8) a ricevere l'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo: secondo quanto riportato da fonti affidabili, il nuovo firmware basato sull'ultima major release è attualmente in fase di sviluppo. L'articolo Android 8.0 Oreo in sviluppo per Samsung Galaxy S7/S7 edge, A3/A5 (2017) e Tab S3 è stato pubblicato per la prima volta su ...

5 Cose Che Vorrei Sul Samsung Galaxy S9 : Samsung Galaxy S9 whishlist: ecco 5 Cose che Vorrei sul nuovo smartphone top di gamma di Samsung. Samsung Galaxy S9 Ormai è ufficiale: il Samsung Galaxy S9 e la variante Galaxy S9+ saranno presentati ufficialmente il 25 febbraio a Barcellona (Il Galaxy S9 sarà presentato il 25 Febbraio. E’ ufficiale), esattamente un giorno prima dell’inizio del Mobile World Congress. Anche se manca poco meno […]

Nuovo alito di vito per Samsung Galaxy Note 4 : aggiornamento europeo in ripresa : Si rifà sotto il Samsung Galaxy Note 4, con un aggiornamento che però non riguarda direttamente il nostro mercato, ma che costituisce ugualmente una notizia rilevante, considerando ormai quanto poco il dispositivo sia oggetto di considerazione da parte del produttore asiatico (visti gli anni accumulati all'attivo, non c'è troppo di cui stupirsi). Per la precisione, questa è la volta degli esemplari commercializzati in Francia per conto del ...

Samsung Galaxy S9 saranno ultimi dispositivi di questa gamma? Ecco perché : A fine febbraio, esattamente il 25 febbraio alle ore 18:00, sarà finalmente presentato il Samsung Galaxy S9. L'attesa è notevole per uno dei dispositivi principali dell'azienda asiatica, che potrebbe anticipare la aziende competitor lanciando sul mercato i nuovi dispositivi già da marzo. Samsung potrebbe sfruttare l'involuzione commerciale di Apple e del suo iPhone X, dopo che i primi tre mesi di boom di vendite notevole. Non sarà solo il Galaxy ...

Samsung Galaxy S9 - saranno tre i modelli lanciati sul mercato? : Ci avviciniamo alla presentazione dell'atteso Samsung Galaxy S9 e le ultime che arrivano da media di tecnologia sembrano confermare che ai due modelli abituali promossi dall'azienda asiatica se ne potrebbe aggiungere un altro. No, non si tratta del S9 mini, considerando soprattutto le primi indiscrezioni di fine 2017 che sembravano confermare come l'azienda asiatica volesse promuovere, oltre al modello tradizionale ed il Plus, un dispositivo più ...

I Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus potrebbero essere gli ultimi modelli di questa gamma : Pare che Samsung abbia deciso di mandare in pensione la gamma Galaxy S, la cui prima generazione è stata lanciata nel lontano 2010. Ecco tutti i dettagli L'articolo I Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus potrebbero essere gli ultimi modelli di questa gamma è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Nuove scadenze per il Samsung Galaxy S8 ed il rilascio dell’aggiornamento Oreo il 5 febbraio : Ci sono ancora alcuni nodi da sciogliere attorno al rilascio dell'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo per coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S8 o di un Galaxy S8 Plus, considerando il fatto che dal produttore coreano al momento non sono ancora giunte informazioni in grado di fare chiarezza sotto questo punto di vista. In molti si sarebbero aspettati una svolta nello scorcio iniziale di febbraio, ma a quanto pare ...

Galaxy S9 : arriva la brutta notizia per i fan Samsung - l'anticipazione : Samsung Galaxy S9 è ormai alle porte. L'uscita del flagship della casa coreana è atteso per il 25 febbraio alla vigilia del Mobile World Congress. Le fughe di notizie (più o meno volute) ci hanno rivelato molto su quello che sarà il top di gamma asiatico, sebbene fino a quando non gli sarà tolto il velo si saprà poco o nulla di ufficiale. Per il momento si è a conoscenza del fatto che rappresenterà un vero e proprio upgrade di ciò che è stato ...

Nel Regno Unito Samsung Galaxy S9 potrebbe costare 100 sterline più di Galaxy S8 : Stando alle ultime indiscrezioni, l'aumento di prezzo del Samsung Galaxy S9 nel Regno Unito sarà addirittura di 100 sterline rispetto al modello precedente. L'articolo Nel Regno Unito Samsung Galaxy S9 potrebbe costare 100 sterline più di Galaxy S8 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S9 Quale Android avrà Data presentazione Prezzo : Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus, Quale sarà il loro sistema operativo installato sugli smartphone Samsung Dettaglio Data uscita, Prezzo e caratteristiche tecniche.

LineageOS introduce il supporto a Samsung Galaxy S6 internazionale - ZTE Axon 7 Mini ed altri : LineageOS ha raggiunto numero importanti durante il suo primo anno di vita, raggiungendo circa 2 milioni di utenti, e sembra non avere alcuna intenzione di rallentare. Tant'è che ora viene introdotto il supporto ufficiale ad altri dispositivi, quali Samsung Galaxy S6 in versione internazionale, Galaxy S5 Sport e ZTE Axon 7 Mini. L'articolo LineageOS introduce il supporto a Samsung Galaxy S6 internazionale, ZTE Axon 7 Mini ed altri è stato ...

In Rete nuova build di Android 8.0 Oreo con le patch di febbraio per i Samsung Galaxy S8 - S8 Plus e Note 8 con CPU Snapdragon : In Rete è stata pubblicata una nuova versione dell'update ad Android 8.0 Oreo per i Samsung Galaxy S8, S8 Plus e Note 8 e con le patch di sicurezza di febbraio L'articolo In Rete nuova build di Android 8.0 Oreo con le patch di febbraio per i Samsung Galaxy S8, S8 Plus e Note 8 con CPU Snapdragon è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Come sostituire la batteria del Samsung Galaxy S7 : video e guida completa : La batteria del Samsung Galaxy S7 rappresenta da sempre uno degli argomenti più controversi per il popolare smartphone Android lanciato sul mercato poco meno di due anni fa. Al dì là dell’impatto che in questi mesi i vari aggiornamenti ufficiali hanno avuto sul device, è inevitabile che a distanza di due anni dall'acquisto, una componente del genere possa cominciare a sentire il peso del tempo. Esiste un modo per sostituire la batteria evitando ...