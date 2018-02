Salute | Italia al 15esimo posto in Europa per i servizi per gli anziani

Moscovici : auguro buona Salute a Berlusconi e a leader italiani : Bruxelles, 1 feb. , askanews, 'Auguriamo buona salute a tutti i leader di tutti i partiti italiani perché la democrazia ne beneficerà, e quindi anche a monsieur Berlusconi, che è un leader importante ...

Dalla filiera della Salute l'11% del Pil : white economy driver dell'economia italiana : La 'white economy' è ormai un potente driver dell'economia italiana che contribuisce al Pil nazionale per il 10,7%, dando lavoro ad oltre 2,4 milioni di persone, pari a circa il 10% dell'occupazione complessiva. Una filiera pubblica e privata, quella

Salute : diagnosi di celiachia in aumento in Italia - il report del Ministero : “In Italia il Ministero della Salute con le sue attività istituzionali è fortemente impegnato in tema di celiachia attraverso un costante e laborioso lavoro di collaborazione con le Regioni e le Provincie Autonome. In particolare quest’anno sono stati realizzati diversi interventi mirati a garantire il celiaco durante il percorso diagnostico, condividendo con le Regioni i requisiti tecnici, professionali ed organizzativi minimi per ...

Lactalis - latte contaminato. Ministero Salute : nessun lotto in Italia | : Il prodotto in polvere sarebbe responsabile di diversi casi di salmonella. L'ad: "Oltre 12 milioni di confezioni richiamate da 83 Paesi. Risarciremo le famiglie". Decine di episodi confermati in ...

Italiani alle prese con la febbre : come tornare in Salute : Gli Italiani sono alle prese in questo periodo con l’influenza, che ogni anno costringe a letto tantissime persone facendo perdere giornate di lavoro e di scuola. Non tutti sono colpiti dalla vera e propria influenza, ma bensì dai cosiddetti virus…Continua a leggere →

Salute - l’indagine : “Il 97% degli italiani cerca informazioni su Dr Google” : Abbiamo un problema di Salute? Per ben il 97% degli italiani il web è sempre di più la fonte a cui si ricorre per avere risposte su questo tema. Da un questionario ?realizzato dal Centro medico Santagostino emerge infatti che 97,6% delle persone ricerca autonomamente informazioni online. La ricerca, condotta su 250 pazienti, ha messo in evidenza dove si concentrano gli interessi: al primo posto troviamo i sintomi (75,9%), al secondo le patologie ...

Salute : in Italia in 50 anni record di diminuzione della mortalità dei bimbi : Uno studio della Johns Hopkins University pubblicato dalla rivista Health Affairs ha rilevato che negli ultimi 50 anni in Italia la Salute di bambini e adolescenti è migliorata enormemente, con una maggiore diminuzione della mortalità. I ricercatori hanno studiato i dati di mortalità infantile e fino a 19 anni di 20 Paesi occidentali con economie simili tra il 1961 e il 2010, ed è emerso che in Italia il numero di morti sotto l’anno di età ...

Salute : in Italia quasi mille sperimentazioni pediatriche : L’Osservatorio Malattie Rare ha discusso dell’argomento sperimentazioni pediatriche con la dr.ssa Francesca Rocchi, del Dipartimento Pediatrico Universitario-Ospedaliero del Bambino Gesù di Roma. In Italia, tutti i dati che riguardano i trial pediatrici vengono autorizzati dall’AIFA e registrati sul database dell’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA), chiamato EudraCT. Tali dati, però, sono solo parzialmente accessibili, e ...

Salute - Istat : 1 italiano su 4 fa sport con continuità ma il 39% è sedentario : Nel 2016 un italiano su 4 ha praticato uno o più sport in modo continuativo, ma oltre un terzo della popolazione è ancora sedentario. Lo rivela l’Istat nell’ultima edizione del suo Annuario statistico italiano. Il 34,8% della popolazione di almeno 3 anni ha dichiarato di avere praticato nel tempo libero uno o più sport: di questi, il 25,1% lo pratica con continuità (il suo massimo dal 1982 con un aumento significativo di 1,4 punti ...

Salute - Istat : il 66% degli italiani muore per malattie del sistema circolatorio e tumori : L’Annuario statistico italiano dell’Istat edizione 2017 ha rilevato che le malattie del sistema circolatorio e i tumori si confermano le due principali cause di morte in Italia: il 66% dei decessi è attribuibile a queste patologie. Le malattie del sistema circolatorio occupano il primo posto nella graduatoria delle cause di mortalità per le donne, con un quoziente di 396,6 per 100 mila abitanti, mentre sono al secondo posto nella ...

Salute : Istat - ancora in calo popolazione e nuovi nati in Italia : Si riduce ancora la popolazione residente in Italia: al 31 dicembre 2016 ammontava a 60.589.445 persone, oltre 76 mila in meno rispetto all’inizio dell’anno. Nel 2016 è continuato anche il calo delle nascite, che si attestano a 473.438 (-12.342 nati). E’ quanto riporta l’Annuario statistico Italiano dell’Istat edizione 2017. Nel nostro Paese il tasso di fecondità totale nel 2015 scende ancora, a 1,35 figli in media ...