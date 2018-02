Salto con gli sci | Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | i convocati dell’Italia ai raggi

Salto con gli sci - Coppa del Mondo 2018 : Johann Andre Forfang precede Kamil Stoch a Wilingen - Alex Insam a punti : Dopo quasi due anni senza vittorie, il norvegese Johannn Andre Forfang è tornato ad imporsi in una prova di Coppa del Mondo di Salto con gli sci: lo scandinavo, nella giornata odierna, si ha vinto sull’HS 145 di Willingen, in Germania. Al comando dopo la prima serie di gara grazie ad un Salto da 147,5 metri, Forfang si è dovuto difendere nella seconda dal tentativo di rimonta di Kamil Stoch nella seconda. Il polacco, infatti, ha fatto ...

Salto con gli sci - Mondiali Juniores 2018 : Slovenia e Germania si impongono nella gara a squadre : Il trampolino HS 106 di Kandersteg, in Svizzera, ha ospitato oggi due delle tre gare a squadre valide per i Campionati Mondiali Juniores 2018 di Salto con gli sci. Domani si chiuderà la manifestazione con la prova mista. Tra le donne, autentico dominio della Slovenia, che ieri aveva messo due ragazze nelle prime due posizioni della gara individuale. Jerneja Brecl, Nika Kriznar, Katra Komar ed Ema Klinec hanno totalizzato 733 punti, scavando un ...

Salto con gli sci : Daniel Andre Tande vince sul trampolino di Willingen davanti a Freitag e Kubacki. Quarto Kamil Stoch : Daniel Andre Tande ha vinto la gara di Coppa del Mondo di Salto con gli sci in programma oggi a Willingen, in Germania. Il norvegese, con un grande secondo Salto, ha rimontato su tutti e tre i saltatori che lo precedevano dopo il primo round, riuscendo a piazzarsi in prima posizione con un totale di 261.3 punti. Infatti, i punti realizzati con il secondo Salto, lungo ben 146.5 metri, ha fruttato a Tande ben 133.2 punti, nettamente di più ...

Chelsea-Conte - rapporti ormai naufragati : il Milan inizia l’asSalto : Clamorosa sconfitta nella gara di ieri di Premier League del Chelsea, tonfo davanti al pubblico contro il Bournemouth, situazione molto delicata per i Blues e stagione che per il momento può essere considerata negativa, anche la qualificazione in Champions League è a rischio. Sul banco degli imputati è finito anche il tecnico Antonio Conte, il rapporto tra le parti è ormai naufragato, le prime avvisaglie ci sono state già in estate quando ...

Il medley di Alexia a 90 Special con un Salto nel passato da Uh la la la a Happy (video) : Alexia a 90 Special ci fa fare un salto nel tempo con alcuni dei suoi più grandi successi. La vera regina della pop dance raggiunge Nicola Savino per quella che si è dimostrata una presenza immancabile all'interno del programma di Italia1. Si parte immediatamente con Uh la la la, per continuare con alcune delle canzoni più iconiche di quegli anni. Al bordo del palco, anche una cordata di ballerini che ha danzato a ritmo di musica per tutto il ...

LIVE Pagelle Atalanta-Juventus - semifinale Coppa Italia in DIRETTA : la Juve ritrova Buffon per contenere l’asSalto di Gomez e compagni : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Atalanta-Juventus Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle di Atalanta-Juventus, semifinale d’andata della Coppa Italia 2018. È la prima sfida di un doppio round che determinerà l’accesso alla finale. Favorita d’obbligo la Juve, detentrice del trofeo. I bianconeri, però, dovranno fare attenzione in casa della formazione rivelazione dell’ultimo biennio. La squadra di Gasperini sa ...

Salto con gli sci - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i convocati dell’Italia. 8 azzurri in gara - Malsiner la più giovane della spedizione : Nella giornata di oggi sono stati resi noti i convocati dell’Italia per la prossime Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, ormai prossime. Tra questi, anche gli otto nomi per il Salto con gli sci, per cui è stato scelto di utilizzare il contingente completo. Di seguito l’elenco dei convocati. Salto CON GLI SCI Uomini (4): Davide Bresadola, Federico Cecon, Sebastian Colloredo, Alex Insam. Donne (4): Evelyn Insam, Lara Malsiner, ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo 2018 : trionfo per Anze Semenic a Zakopane - Richard Freitag nuovo leader nella generale : Tempo di prime volte sul trampolino HS 140 di Zakopane, in Polonia. Lo sloveno Anze Semenic, infatti, ha ottenuto la prima vittoria della carriera in Coppa del Mondo di Salto con gli sci, rimontando nella seconda serie grazie ad un Salto perfetto che gli ha consentito di salire sul gradino più alto del podio. L’intera competizione è stata condizionata dal vento, molto ballerino specialmente nella prima serie, che ha visto la clamorosa ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Zakopane 2018 : Kamil Stoch guida la Polonia al successo davanti a Germania e Norvegia : È sempre Kamil Stoch a lasciare un segno sulla Coppa del Mondo di Salto con gli sci. Questa volta, nella gara a squadre sul trampolino di Zakopane, in Polonia, il polacco guida i suoi al successo al termine delle otto serie di salti. Insieme a Dawid Kubacki, Stefan Hula (che ha fatto la differenza con i suoi due salti) e Maciej Kot, il detentore della Tournée dei Quattro Trampolini è salito anche oggi sul gradino più alto del podio, con la sua ...

Salto femminile - Coppa del Mondo 2018 : Maren Lundby vince la sesta gara consecutiva : Maren Lundby non si ferma più. Nella prima delle due gare di Ljubno (Slovenia, HS 94) la norvegese ha dominato la competizione, allungando ulteriormente nella classifica di Coppa del Mondo. La leader della generale ha stabilito il miglior punteggio in entrambe le serie, totalizzando 256 punti e portando a 280 lunghezze il suo margine in Coppa del Mondo, dove attualmente è favorita per conquistare la Sfera di Cristallo a fine stagione. Seconda ...

Juventus - Cuadrado rischia un lungo stop : asSalto a Politano - polemiche con Sarri! : Juventus, Cuadrado potrebbe finire sotto i ferri. L’esterno bianconero, come rivelato ieri da Massimiliano Allegri in conferenza stampa, sarebbe in procinto di operarsi, lasciando dunque la Juventus senza un’importante alternativa sull’esterno. Marotta starebbe dunque pensando ad aggiungere un altro attaccante alla rosa, un nome che di certo attirerà polemiche. Si tratta del calciatore del Sassuolo Politano, venuto alle ...

La Nutella è in sconto : asSalto ai negozi e feriti : I supermercato Intermarché della regione della Loira hanno messo in sconto la Nutella. E i clienti si sono fiondati a comprarla, facendo (quasi) a spintoni per accaparrarsi un barattolo della deliziosa crema alle nocciole. Lo sconto, bisogna dirlo, era invitante quanto una fetta di pane con sopra - appunto - la Nutella: il 70% in meno sui barattoli da 950 grammi. Non poco. Il costo del vasetto, dunque, era di appena un euro e 41 centesimi. E ...

Applausi per l'Atletica Stronese nei 60 piani e nel Salto con l'asta : Buone prove per l'Atletica Stronese. Impegnata in un meeting internazionale a Magglingen, in Svizzera, Rebecca Menchini, dopo essere giunta 6° in batteria con un tempo pari a 7'70, ha ottenuto la 6° ...