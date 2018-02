Rosa Perrotta e Nadia Rinaldi litigano in diretta all’Isola dei Famosi

lanostratv

: Il televoto è ancora aperto! Chi vuoi eliminare dall’#Isola tra @CiprianiFranci, Nadia Rinaldi e Rosa Perrotta? Vo… - IsolaDeiFamosi : Il televoto è ancora aperto! Chi vuoi eliminare dall’#Isola tra @CiprianiFranci, Nadia Rinaldi e Rosa Perrotta? Vo… -

(Di lunedì 5 febbraio 2018) L’Isola dei: botta e risposta traE’ da poco iniziata una nuova puntata della tredicesima edizione dell’Isola dei. E Alessia Marcuzzi ha iniziato la puntata, mandando in onda il confessionale di Francesco Monte, dove ha dichiarato i motivi del suo abbandono. Finita qua? Nemmeno per idea perchè successivamente c’è stato uno scontro incredibile tra l’attrice romanae la ex tronista del popolare dating show quotidiano di Canale 5. Il motivo?ha criticato molto gli atteggiamenti die del suo gruppetto, asserendo senza tanti peli sulla lingua: “Non hanno mai tentato di coinvolgermi…Lei e il suo gruppo si facevano le loro esterne per farsi fotografare…Lei non ha fatto nulla più di me…Ha rotto giusto due cocchi…” Ma lanon c’è ...