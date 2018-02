gqitalia

Ronaldo: "Essere padre è la cosa più bella che mi sia successa"

(Di lunedì 5 febbraio 2018) Ha festeggiato il suo trentatreesimo compleanno, oggi, 5 febbraio, postando per i suoi 120 milioni di follower su Instagram la copertina del numero di febbraio di GQ Italia – in edicola da martedì 6 – in cui posa con il primogenito Cristiano Junior, 7 anni. E buona parte dell’intervista Cristiano, il calciatore più famoso del mondo (quinto Pallone d’oro appena vinto, campione d’Europa e del mondo con il Real Madrid, campione d’Europa in carica con la Nazionale del Portogallo), la dedica proprio al suo ruolo di genitore. Fullscreen01/02 Cristianocon il figlio e il nuovo GQ02/02 Cristiano- GQ Febbraio 2018 «Stare con la famiglia e gli amici», risponde alla domanda su quale sia la sua più grande passione. «Trascorrere del tempo con Cristiano Jr e con gli altri tre miei figli, stare con la mia fidanzata, con il resto della mia famiglia, passare un po’ di tempo con ...