Roma | visita Erdogan | riaperta Via Nazionale

Gli scontri a Roma per la visita di Erdogan : Sono avvenuti nei pressi del Vaticano fra la polizia e un gruppo di manifestanti, una persona è stata ferita – foto

Erdogan visita a Roma : città blindata : Appelli e proteste in Italia per la blindatissima visita di 24 ore del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, da stasera a Roma dove domani sara'...

Erdogan è giunto in visita a Roma : 20.22 Il presidente della Turchia Erdogan, è giunto a Roma per la visita di un giorno in Italia. L'aereo con a bordo il leader di Ankara è atterrato in serata a Fiumicino. Le fasi d'arrivo si sono svolte in un'area inaccessibile alla stampa e controllata da forze dell'ordine. Domani Erdogan vedrà il Papa in Vaticano, il presidente della Repubblica Mattarella al Quirinale e il premier Gentiloni a palazzo Chigi. In serata, sempre domani, ...

Visita di Erdogan a Roma : 'Con l'Italia rapporti eccellenti - visione comune' : "Le nostre relazioni bilaterali con l'Italia sono eccellenti, è un Paese amico con cui abbiamo una visione comune rispetto ai problemi regionali". Così Erdogan parlando all'aeroporto di Istanbul prima ...

Erdogan - Lega contro la visita a Roma : 'non andava invitato' : Roma, 4 feb. , askanews, Lega a testa bassa contro la visita a Roma di Recepit Erdogan che domani incontrerà Papa Francesco, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente della ...

Recep Tayyip Erdogan alla vigilia della visita a Roma : "Con il Papa per difendere Gerusalemme. E basta ostacoli - fateci entrare in Europa" : Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan conferma che il riconoscimento statunitense di Gerusalemme come capitale di Israele sarà il tema dominante dei colloqui domani con Papa Francesco e, alla vigilia dello storico incontro in Vaticano, ringrazia il Pontefice per i suoi sforzi per proteggere lo 'status quo' nella Città santa. "Dopo la dichiarazione di Trump, contraria alla legge internazionale, ci siamo parlati. Voglio ...

Roma - massima allerta per la visita di Erdogan : Il presidente del Consiglio Paolo #gentiloni riceverà, nel pomeriggio di lunedì 5, alle ore 16, a Palazzo Chigi, Recep Tayyip #Erdogan , presidente della Turchia. Nella stessa giornata Erdogan sarà ...

Erdogan - confermata la visita a Roma e l'incontro con il Papa : L'ufficio stampa della presidenza della Turchia ha confermato oggi la visita ufficiale del 4 e 5 febbraio a Roma e al Vaticano del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. In un comunicato si legge che ...

Roma - massima allerta della questura per la visita del premier turco Erdogan : La visita è ritenuta come una delle piu complesse di questi anni per l'allarme terrorismo, per la congiuntura storica che vede Erdogan al centro di una forte dialettica per la sua politica. La ...

Visita Erdogan : ‘green zone’ come per Trattati Roma : Roma – In vista della Visita del presidente turco Erdogan, prevista per le giornate di domenica 4 e lunedì 5 febbraio, la ‘green zone’ proposta dalla... L'articolo Visita Erdogan: ‘green zone’ come per Trattati Roma su Roma Daily News.

