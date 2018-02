Roma Via le slot dal Bowling Brunswick sul Lungotevere dell’Acqua Acetosa

Roma. Ex parcheggio di viale Leonardo da Vinci : stop sosta selvaggia : Basta degrado. stop alle piccole discariche abusive e alla sosta selvaggia con auto parcheggiate in doppia fila. L’area dell’ex parcheggio

Erdogan è arrivato a Roma : città blindata - chiusa via Veneto : Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, è arrivato a Roma per la visita di un giorno in Italia. L'aereo con a bordo il leader di Ankara è atterrato poco dopo le 19 all'aeroporto di ...

Roma - Monchi : 'Di Francesco mai in discussione. Dzeko? Sarebbe andato via se avesse voluto' : Mercato chiuso, concentrazione adesso rivolta al campionato, dove la Roma non vince dal lontano sedici dicembre. Un periodo lungo e complicato per i giallorossi, costretti a fare i conti non solo con ...

DIRETTA/ Verona Roma (risultato live 0-0) info streaming video e tv : formazioni ufficiali - via! : DIRETTA Verona Roma: info streaming video e tv, probabili formazoni, quote, orario e risultato live. Scaligeri in fiducia e a caccia di un'altra vittoria, i giallorossi devono risalire(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 12:20:00 GMT)

Al via Roma International Estetica - tutto su beauty e benessere. : Una cura del corpo a 360 gradi nella sezione dedicata al mondo del massaggio con oltre 25 appuntamenti tra dimostrazioni pratiche e conferenze, che si alternano a spettacoli di danza contemporanea e ...

Maltempo : la situazione viabilità in Umbria - Toscana ed Emilia-Romagna : Anas rende noto che a causa delle intense nevicate che stanno interessando il Centro Italia, sono in corso operazioni di filtraggio del traffico, sulle strade di competenza, in Umbria, Toscana ed Emilia Romagna. In particolare, per quanto riguarda l’itinerario E45, in Umbria lungo l’intera tratta di competenza al momento si registra traffico rallentato ma regolare. Le squadre Anas sono impegnate nel filtraggio della circolazione in ...

Roma lancia primo distretto Smart Energy - avviato progetto SmartMed : Sono stati individuati i primi partner per il progetto “SmartMed”, promosso da Assessorato alle Infrastrutture e Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana (SIMU), da presentare al bando europeo – Smart Cities and Communities del programma Horizon 2020. Hanno risposto all’avviso pubblico, chiuso il 12 dicembre scorso, alcuni dei principali centri di ricerca: CITERA, DIMA, CERSITES […] L'articolo Roma lancia primo ...

Roma. In Sala Umberto Lina Sastri in Appunti di viaggio : Un racconto libero della vita artistica di Lina Sastri, dal debutto in Masaniello alle prime esperienze teatrali con Eduardo e

La voce di Caravaggio - al via le anteprime a Roma e Milano : Al via, a Roma e Milano, le anteprime de: La voce di Caravaggio, una coproduzione SKY, MAGNITUDO FILM, distribuzione NEXO DIGITAL La voce di

Campidoglio - al via i bandi per la 41° edizione Estate Romana e la prima di Eureka Roma 2018 : “Ho firmato oggi due importanti delibere che sottoporrò all’approvazione della Giunta a breve. Le linee guida per il Bando dell’Estate Romana 2018 e una iniziativa integralmente nuova, Eureka, un avviso pubblico per selezionare progetti di promozione della scienza meritevoli del sostegno dell’Amministrazione Capitolina”. Lo annuncia il Vicesindaco con delega alla Crescita Culturale Luca Bergamo. A seguito dell’approvazione delle ...

Appuntamenti culturali 2018. Estate Romana - al via bando 41° edizione; novità 'Eureka' - selezione progetti per la scienza : ... che dal 19 aprile al 3 giugno, attraverso la selezione e il sostegno a progetti, vuole sostenere una programmazione dedicata alla divulgazione della scienza quale parte essenziale del patrimonio ...

Viaggi di nozze 2018 : idee e mete Romantiche : Con mete come il Perù , che sul Machu Picchu vanta il sito archeologico inca più grande al mondo... circa 4 giorni di cammino!, , la Patagonia, la Nuova Zelanda o l'Indonesia. Il Giappone può unire ...

Campidoglio - al via i bandi per la 41° edizione Estate Romana e la prima di Eureka Roma 2018 : ... che dal 19 aprile al 3 giugno, attraverso la selezione e il sostegno a proposte progettuali vuole sostenere una programmazione dedicata alla divulgazione della scienza quale parte essenziale del ...

Campidoglio - al via i bandi per la 41° edizione Estate Romana e la prima di Eureka Roma 2018 : Bergamo: “Novità assoluta di Eureka e per l’Estate nuove disposizioni” “Ho firmato oggi due importanti delibere che sottoporrò all’approvazione della Giunta a breve. Le linee... L'articolo Campidoglio, al via i bandi per la 41° edizione Estate Romana e la prima di Eureka Roma 2018 su Roma Daily News.