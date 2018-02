Roma | Under | il piccolo turco che non parla italiano ma si fa capire

Roma - Under : 'Che emozione - ringrazio Di Francesco per la fiducia concessami' : Dopo la sfida contro il Verona decisa da una sua rete, l'esterno della Roma Cengiz Under ha parlato ai microfoni di Sky Sport : 'E' da tanto che aspettavo questo gol, sono molto emozionato e felice. Erano sei giornate che non vincevamo, siamo molto contenti e io sono contento di esser riuscito a siglare il gol vittoria.

Roma - Under lampo : battuto il Verona. I giallorossi si avvicinano alla zona Chiampions : Un lampo di Under , il suo primo in Serie A, permette alla Roma di espugnare il Bentegodi e di ritrovare la vittoria che mancava da dicembre. La formazione di Di Francesco supera di misura , 1-0, il ...

Verona-Roma 0-1 - il primo gol di Under fa ripartire i giallorossi : VERONA - La Roma torna a vincere dopo 7 partite senza gioie. Le è bastato un minuto per mettere l'incontro su un piano inclinato: 1-0 alla prima azione, in un Bentegodi acceso dalla contestazione al ...

Verona-Roma 0-1 : decisivo Under - i giallorossi tornano a vincere - Video Gol - : Rispetto a Pjanic avrei fatto altre scelte' Verona-Roma, dove vedere il match in diretta tv e live streaming oggi 4 febbraio Roma-Juventus Primavera 2-1, rimonta giallorossa allo scadere Probabili ...

Serie A - Verona-Roma 0-1 : gol lampo di Under : D'altra parte Pazzini è stato ceduto al Levante, per la cronaca: ha pure segnato la rete del definitivo 2 a 2 contro il Real Madrid, ed in panchina il Verona, con Kean squalificato, non dispone di ...

La Roma torna alla vittoria grazie a Cengiz Under : Ritorna al successo la Roma. I giallorossi hanno battuto 1-0 il Verona al Bentegodi nell’anticipo delle 12.30 della giornata 23

Under - un sorriso per la Roma : Di Francesco si coccola il 'suo' Gengo : dal nostro inviato VERONA La Roma torna a sorridere , anzi, a vincere, dopo una vita e, un po' a sorpresa, ringrazia Cengiz Under. Il piccolo centrocampista turco, classe 1997, risolve la partita del ...

Pagelle Verona-Roma 0-1 : Under gol e “fatica” : 1/16 Fabio Rossi/AS Roma/LaPresse ...

LIVE Verona-Roma - cronaca e risultato in tempo reale : decide Under : Foto originale Getty Images © selezionata da SuperNews LIVE Verona-Roma 0-1 , 1 Under, Ventitreesima giornata Serie A TIM 2017/18, Stadio Bentegodi , Verona, SECONDO tempo 46 COMINCIATA LA RIPRESA DI ...

Cengiz Under/ Video gol della Roma - il turco si sblocca contro il Verona : svolta della stagione? : Cengiz Under, Video gol della Roma: il turco si sblocca contro il Verona dopo 45 secondi, svolta della stagione per il sostituto di Salah? La fiducia di Di Francesco ripagata(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 13:41:00 GMT)

Stadio EC - Verona Roma 0-1 - Under si sblocca [LIVE] : Verona Roma, cronaca e tabellino Dall'inviato a Verona Giornata soleggiata allo Stadio Bentegodi dove Hellas Verona e Roma si affrontano in un momento delicato di stagione. Padroni di casa colpiti a freddo: un ...

Verona Roma 0-1 in diretta : risultato LIVE. Gran gol di Ünder al 1' : Verona-Roma 0-1 LIVE 1' Ünder Verona , 4-4-2, : Nicolas; Ferrari, Caracciolo, Vukovic, Fares; Romulo, Buchel, Valoti Arons; Petkovic, Matos Roma , 4-2-3-1, : Alisson; Florenzi, Manolas, Juan Jesus, ...

Diretta/ Verona Roma (risultato live 0-0) info streaming video e tv : la sblocca Under : Diretta Verona Roma: info streaming video e tv, probabili formazoni, quote, orario e risultato live. Scaligeri in fiducia e a caccia di un'altra vittoria, i giallorossi devono risalire(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 12:34:00 GMT)

Che gol Under : grande realizzazione del turco - Roma in vantaggio a Verona [VIDEO] : Che gol Under! Il giovane ragazzo turco arrivato in estate alla Roma, si riscatta dopo qualche critica segnando la rete del vantaggio giallorosso col Verona. Un gol davvero molto bello con il suo mancino. Il calciatore della Roma ha recuperato la palla in maniera caparbia ed ha scagliato un sinistro potente e preciso alle spalle del portiere Nicolas che è stato sorpreso dall’azione di Under. Ecco dunque il video del gol che ha portato in ...