Roma | tensione a manifestazione per curdi Ci sono feriti

Verona-Roma - grande tensione prima del match : scontri tra tifosi - ecco cosa è successo : Si sta giocando il lunch match della 23^ giornata del campionato di Serie A, in campo Verona e Roma, gara importante per i rispettivi obiettivi. La partita si sblocca subito, il marcatore è Under, partenza sprint per la squadra di Di Francesco, adesso quella di Pecchia deve reagire. Nel frattempo tensione prima del match, le due tifoserie sono venute a contatto a circa 200 metri dallo stadio Bentegodi, momenti di grande tensione, poi ...

Macerata - l'Osservatore Romano : 'Clima di tensione e odio' : 'Attacco razzista a Macerata': così l'Osservatore Romano riferisce delle sparatorie che hanno provocato sei feriti, tutte persone immigrate. 'La sparatoria è avvenuta nel clima di forte tensione dopo ...

Caos Roma - nuovi striscioni contro Pallotta e la squadra : tensione altissima [FOTO] : A Trigoria si continua la preparazione per l’importante sfida di campionato contro l’Inter, ma il clima che si respira in casa Roma non è sicuramente disteso. Sul mercato circolano rumors preoccupanti in merito alle possibili cessioni di Nainggolan e Dzeko e intanto i tifosi continuano a contestare scagliandosi contro Pallotta e anche contro la squadra. Nella tarda serata di ieri sono apparsi due nuovi striscioni sul cavalcavia di ...

Migranti - tensione a Roma in un centro di prima accoglienza per minori accompagnati : Esplode la rivolta in un centro di primissima accoglienza per minori accompagnati a Roma, nel quartiere di Fidene a nord della città. A quanto si è appreso, tre ragazzi egiziani avrebbero aggredito due agenti della Polizia Locale, uno de quali risulta ferito in maniera non grave. Secondo la ricostruzione poliziotti capitolini avrebbero contestato ai tre nordafricani – che sono stati fermati e trasferiti presso il comando Spe di Ponte di ...