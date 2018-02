Roma | servizio Giardini e Sovrintendenza all’opera a Villa Sciarra

Maltempo Emilia-Romagna : verso la normalizzazione del servizio elettrico : Il servizio elettrico in Emilia-Romagna si avvia alla normalizzazione, a seguito dei disagi provocati dal Maltempo: lo spiega e-distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione. “E‘ proseguito per tutta la notte il lavoro degli oltre 150 tecnici tra personale di e-distribuzione e delle imprese impegnate a fronteggiare i danni sulla rete elettrica“. Attualmente, ...

Roma - uomo trovato morto in depuratore fuori servizio : Roma, 2 feb. , AdnKronos, - Il corpo di un uomo privo di vita è stato rinvenuto oggi intorno alle 17.15 circa da squadre del Comando dei vigili del fuoco di Roma all'interno di un cassone di ...

Roma - militare si uccide in metro durante il servizio di pattuglia : Una vera e propria tragedia ha insanguinato la stazione della metropolitana "Barberini" nel pieno centro di Roma: un militare che stava prestando servizio nell'ambito dell'operazione di sorveglianza e pattugliamento "Strade sicure" si è suicidato togliendosi la vita con un colpo di arma da fuoco alla testa.L'uomo, che ricopriva il grado di caporalmaggiore, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe ...

Roma - a rischio servizio emergenza antidroga h24 di Villa Maraini : Roma, 31 gen. , askanews, Dopo 23 anni di attività continuativa con oltre 70.000 interventi presso il Tribunale Penale di Roma, nelle Caserme delle Forze dell'Ordine, presso ospedali della Capitale ...

Roma - in molte stazioni della metropolitana i montascale sono fuori servizio : Roma, in molte stazioni della metropolitana i montascale sono fuori servizio Il servizio di Striscia la Notizia mostra come nella Capitale manchino i sistemi per l’accesso con carrozzine. Continua a leggere L'articolo Roma, in molte stazioni della metropolitana i montascale sono fuori servizio sembra essere il primo su NewsGo.

Roma. Genitori separati : servizio di assistenza : L’Amministrazione comunale di Roma ha avviato una procedura aperta per l’affidamento e gestione del servizio di assistenza e Sostegno Socio-alloggiativo temporaneo (Sassat) per Genitori separati. Si tratta di 15 piccoli alloggi, per un massimo di 20 ospiti, dislocati in vari zone…Continua a leggere →

Roma - la delibera di Atac dopo la bocciatura dell’Antitrust : “Senza proroga pericolo interruzione del servizio” : “Atac sottolinea che la mancanza di continuità per ulteriori 2 anni creerebbe i presupposti per un pericolo imminente di interruzione di servizio tpl in tutto il comune di Roma, che potrebbe trovare concretezza già dal prossimo 26 gennaio 2018”. Questa volta non si tratta di “dichiarazioni mal interpretate”, ma di una frase contenuta nero su bianco nel testo della delibera approvata questa mattina in commissione capitolina Mobilità concernente ...

Roma. Morto in un incidente Gianluca De Santis ispettore di polizia in servizio alla Questura : Tragico sinistro stradale mortale sulla tangenziale Est all’altezza dell’uscita per viale Etiopia, in direzione stadio Olimpico. Si sono scontrate una Ford e una Suzuki. Il centauro Gianluca De Santis, 45 anni, ispettore di polizia in servizio alla Questura di Roma, è…Continua a leggere →

Trasporti Roma - Meleo : nessun rischio per servizio pubblico : Roma, 10 gen. (askanews) 'A Roma non c'è nessun rischio paralisi del servizio di trasporto pubblico. Alcune mie dichiarazioni sono state mal interpretate'. A precisarlo, l'assessore alla Mobilità di ...