Roma | Presidente Mattarella riceve Erdogan al Quirinale

Erdogan a Roma - il presidente della Turchia incontra Papa Francesco : Giornata fitta di impegni - Dopo il colloquio con il Santo Padre e il successivo incontro con il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato vaticano, e con il "ministro degli Esteri" della Santa ...

Erdogan è a Roma - incontri e proteste. Il Presidente turco : "A Macerata è stato terrorismo" : L'aereo con a bordo il leader di Ankara è atterrato poco dopo le 19 di ieri all'Aeroporto Leonardo da Vinci. Sit-in dei curdi a CAstel S.Angelo, 3500 agenti mobilitati per garantire la sicurezza. Lettera di giornalisti e magistrati a Mattarella: "Si parli dei diritti umani violati"

Napoli - Cantone ferma l'Asi : 'Nullo l'incarico del presidente Romano' : Il documento è datato 30 gennaio. L'Anac scrive al responsabile della corruzione e trasparenza del Consorzio Asi della provincia di Napoli: 'L'inconferibilità dell'incarico all'attuale presidente ...

Confindustria Romania : è Villabruna di Ansaldo il nuovo presidente : Roma, 1 feb. , askanews, Giovanni Villabruna è il nuovo presidente di Confindustria Romania. Il responsabile di Ansaldo Nucleare , Gruppo Ansaldo Energia, in Romania, è stato eletto con una grande ...

Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha detto che si candiderà come deputato alle elezioni politiche - nel Collegio uninominale di Roma 1 : Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha detto che si candiderà come deputato alle elezioni politiche del prossimo 4 marzo, nel Collegio uninominale di Roma 1, con il Partito Democratico. Gentiloni ha detto che farà campagna elettorale «senza sottrarre nulla The post Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha detto che si candiderà come deputato alle elezioni politiche, nel Collegio uninominale di Roma 1 appeared first on Il Post.

Roma - un ultras della Curva Sud scrive a Pallotta : 'Un presidente come te non lo vogliamo' : Le dichiarazioni di James Pallotta non sono andate giù ai tifosi della Roma. Giovedì scorso il presidente giallorosso è intervenuto al convegno 'Leaders in Sport' a Londra e ha parlato di scanner facciali all'ingresso del futuro stadio di Tor di Valle, aggiungendo che nell'attuale Olimpico sono presenti ' telecamere ad alta definizione per iniziare a ...

Centrodestra - Roberto Maroni a Roma e Maria Stella Gelmini candidata presidente in Lombardia : La voce ha iniziato a girare in quelli che il quotidiano La Stampa definisce 'ambienti accreditati' del Centrodestra poche ore prima del vertice di Arcore tra Berlusconi, Salvini e meloni: il ...

Cecchi Gori in gravi condizioni : l’ex presidente della Fiorentina raccontava così la cessione di Batistuta alla Roma [VIDEO] : Le ultime ore sono di ansia per condizioni dell’ex presidente della Fiorentina Vittorio Cecchi Gori. 75 anni è stato ricoverato ieri mattina all’ospedale Gemelli di Roma sembrerebbe per un’ischemia celebrale, le condizioni sarebbero gravi. La famiglia ha chiesto il rispetto della privacy e nelle ultime ore è arrivato il primo bollettino dall’ospedale che parla di “condizioni serie”. Nel frattempo ecco una delle interviste ...

Roma - il presidente dei commercianti di Ostia : 'Vogliamo portare sul litorale i turisti del Nord Europa' : Il mare, la pineta, gli scavi di Ostia Antica. 'Questa è la nostra ricchezza'. Armando Vitali, presidente di Ascom-Confcommercio litorale è convinto che da lì si debba ripartire. Promuovere il brand ...

Salute - Antonio Magi nuovo presidente Ordine dei medici di Roma : Roma, 15 dic. (askanews) Antonio Magi è il nuovo presidente dell'Ordine di Roma: lo ha eletto all'unanimità il nuovo direttivo dell'Ordine capitolino. 'Ringrazio il Consiglio per la fiducia sono state ...