Roma | Piazza Barberini blindata per passaggio Erdogan

Equitazione - Piazza di Siena perde la Nations Cup! La grande classica di Roma esce dal circuito : Piazza di Siena, la grande classica italiana riservata all’Equitazione, non sarà più una tappa valida per la Coppa delle Nazioni. A comunicarlo ufficialmente è stata la Federazione Internazionale che ha comunicato gli otto appuntamenti per la stagione in corso: la capitale italiana e Lummen sono sparite dal circuito che conta, rimPiazzate da Samorin (Slovacchia) e Sopot (Polonia). Commenta così Marco Di Paola, Presidente della Fise: ...

Roma - orina in piazza al centro : multa di 3.300 euro a un turista francese : Controlli durante la movida: due denunce e due gestori di locali sanzionati. I carabinieri della Compagnia Roma centro, con il supporto dei militari del Nas di Roma e dell'Ottavo Reggimento 'Lazio', ...

I titoli di Roma e Lazio in calo a Piazza Affari : (Teleborsa) - In caduta libera a Piazza Affari i titoli di A.S. Roma e S.S. Lazio . Il titolo del club giallorosso cede il 3,55%, mentre la squadra bianco celeste arretra del 2,96%. Le azioni delle ...

Roma - maxi rissa tra nigeriani per spartirsi la piazza dello spaccio : 9 arresti : Sono dovute intervenire più di tre pattuglie dei carabinieri per sedare la violenta rissa scoppiata a Castel Verde. Protagonisti del caos 9 persone di origine nigeriana e un albanese. La rissa è ...

Roma - centinaia in piazza per Regeni. Noury : “Giulio simbolo della bellezza di questo paese” : Cinquecento persone hanno partecipato alla fiaccolata per Giulio Regeni oggi a Roma, davanti a Montecitorio. Due anni fa, alle 19.41, il ricercatore italiano mandava il suo ultimo messaggio e contatto dal Cairo: il suo cadavere verrà ritrovato nove giorni dopo. “La cosa bella, pur in un clima di tristezza, è che c’è tanta mobilitazione, più dell’anno scorso: gli italiani non si rassegnano a non sapere. Giulio poteva essere il ...

Roma - donna si fa il bagno nuda nella fontana di piazza Navona | Video : E' finita con una denuncia per atti osceni l'azione di una 33enne senese senza fissa dimora, protagonista ieri, poco prima delle 17, di uno spogliarello prima e di una nuotata poi all'interno della fontana di piazza Navona. Il tutto tra...

Roma. Giro d’Italia : piazza del Popolo si tinge di rosa : A oltre 3 mesi dalla partenza del 101° Giro d’Italia, Roma si è colorata di rosa illuminando la Fontana dei Quattro Leoni in piazza del Popolo in simultanea con le altre città tappa di Gara. Lo spettacolo lancia uno dei…Continua a leggere →

Roma - Piazza del Popolo si tinge di rosa per il Giro D'Italia : Come è noto sarà l'Urbe la meta finale del Giro D'Italia, il 27 maggio 2018, ventunesima e ultima tappa della corsa rosa, in programma dal 4 al 27 maggio e organizzata da RCS Sport/ La Gazzetta ...

Piazza di Siena : novità importanti nel tempio Romano degli Sport Equestri - : In questa opera, cavalli e cavalieri saranno uno straordinario affresco in movimento, una 'esposizione' della tecnica, della scienza e dell'arte dell'equitazione. Dunque, il messaggio che il Comitato ...

Scontri in piazza Indipendenza a Roma - condannati 3 eritrei : Roma, 22 gen. (askanews) - Resistenza a pubblico ufficiale. Per quest'accusa, relativa ai fatti avvenuti il 24 agosto 2017 in via Curtatone a Roma, dopo un sgombero vicino piazza Indipendenza, il gup ...

