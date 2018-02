Roma | ladro al comitato elettorale dell' onorevole Madia | sparisce il cellulare di una

Ladro di bagagli arrestato a Roma Termini : aveva già commesso 39 furti - : L'uomo, un cittadino belga di 39 anni, è stato colto in flagranza di reato dalla polizia ferroviaria della stazione, mentre cercava di portare a segno l'ennesimo colpo. Gli agenti lo hanno individuato ...

Roma - ladro acrobata a 16 anni scala un palazzo per rubare : arrestato : Anche se minorenne si è comportato da ladro acrobata provetto: sangue freddo e sprezzo del pericolo, un sedicenne ha scalato uno stabile facendo leva sulle tubature e si è introdotto in un ...

La polemica Umberto Bossi sorpreso con le mani sui soldi pubblici - l'epitaffio del leader che gridava Roma ladrona : Un epilogo così chi l'avrebbe mai immaginato. l'epitaffio dedicato dallo Stato ad Umberto Bossi, che con la sua Lega Nord ha contribuito (naturalmente con mani Pulite in testa) ad abbattere il Muro ...

Roma - furti sui treni a Termini : preso il ladro di bagagli : Stazione Termini, ruba i bagagli a bordo del treno: arrestato ladro seriale. In occasione delle Festività Natalizie, il Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio ha incrementato le pattuglie per ...

Ladro seriale di videogiochi arrestato a Porta di Roma : La sicurezza del Centro Commerciale Porta di Roma ha individuato la sera del 23 dicembre un 'Ladro seriale dei videogiochi', fermato a seguito di un furto. Era già attenzionato da tempo, non nuovo a ...

Roma - preso il postino ladro : aprivai pacchi e rubava i regali di Natale : Doveva smistare la posta ordinaria nazionale ed estera e farla recapitare a migliaia di Romani, ma la curiosità di ficcare il naso in plichi e scatole era più forte. Appena i colleghi giravano le ...