Roma | Bruno Peres | schianto in auto Lamborghini distrutta all' alba | lui illeso La

Pugno duro della Roma : arriva la punizione per Bruno Peres dopo la guida in stato d’ebbrezza : Bruno Peres non sarà convocato con il Benevento. Decisione condivisa tra società e allenatore della Roma. Pugno duro della società dopo che il calciatore nella notte ha avuto un brutto incidente con la sua Lamborghini. Bruno Peres è stato trovato in stato d’ebbrezza ed ha subito una multa dopo l’incidente. La società gli ha revocato il giorno libero e lo ha costretto, secondo quanto rivelato da Skysport, ad allenarsi da solo a ...

Incidente Bruno Peres - oltre il danno la beffa : il provvedimento da parte della Roma : Incidente Bruno Peres – Non è sicuramente un buon momento per Bruno Peres, il calciatore non sta entusiasmando in campo ed inoltre nelle ultime ore il giallorosso ha dovuto fare i conti con un Incidente. L’esterno si è schiantato all’alba con la sua Lamborghini, erano le 5.20 all’altezza del Terme di Caracalla. Il terzino si stava dirigendo verso il Colosseo, poi ha perso il controllo dell’auto. oltre il danno la beffa arriva anche ...

