Riforma Pensioni | Salvini | si torna a Quota100 | le novità

Blastingnews

: RT @carlo_magnani: #ricordiamodomani 5.2.1969 sciopero generale di cgil cisl e uil per riforma delle pensioni, alla fine governo concede an… - fabiotherocky : RT @carlo_magnani: #ricordiamodomani 5.2.1969 sciopero generale di cgil cisl e uil per riforma delle pensioni, alla fine governo concede an… -

(Di lunedì 5 febbraio 2018) Via la legge Fornero senza se e senza ma e subito l’introduzione della #quota 100 per tutti i lavoratori, ecco il piano di2018 del candidato premier della Lega #Matteo. Un piano che prevede l’accesso al trattamento previdenziale con 100 anni tra eta' anagrafica e anzianita' contributiva VIDEO, ovvero si potra' andare in pensione a 60 anni con 40 anni di contributi previdenziali. Proposte che di fatto il leader del Carroccio deve ancora far passare del tutto tra gli alleati della coalizione di centrodestra, cioè Silvio Berlusconi Forza Italia, Giorgia Meloni Fratelli d’Italia e Raffaele Fitto Udc-Noi per l’Italia i quali in questi giorni sullae non solo hanno espresso posizioni diverse rispetto a quelle di, la Lega promette la Quota 100 per tutti Ma su questo appare ottimista e va avanti con determinazione per la ...