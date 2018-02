RIFORMA PENSIONI Le ultime promesse di Berlusconi e Renzi ultime notizie

RIFORMA PENSIONI - Salvini : si torna a Quota100 - le novità Video : Via la legge Fornero senza se e senza ma e subito l’introduzione della #quota 100 per tutti i lavoratori, ecco il piano di Riforma #Pensioni 2018 del candidato premier della Lega #Matteo Salvini. Un piano che prevede l’accesso al trattamento previdenziale con 100 anni tra eta' anagrafica e anzianita' contributiva [Video], ovvero si potra' andare in pensione a 60 anni con 40 anni di contributi previdenziali. Proposte che di fatto il leader del ...

RIFORMA pensioni/ Boccia difende la Legge Fornero (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. Vincenzo Boccia difende la Legge Fornero.

RIFORMA PENSIONI/ Ambrogioni (Cida) : ridurre tasse ai pensionati (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Ambrogioni (Cida): ridurre tasse ai pensionati.

RIFORMA PENSIONI 2018 - Damiano rilancia : Quota41 per tutti? Video : Continua a tenere banco la questione legata alla Riforma #pensioni 2018 con innumerevoli discussioni che giorno per giorno non fanno altro che essere alimentate dagli addetti ai lavori. Dopo avervi parlato recentemente dei dettagli del progetto del Movimento Cinque Stelle sul sistema previdenziale e non solo [Video], vi vogliamo riportare le ultime dichiarazioni da parte di Cesare Damiano, il presidente della Commissione Lavoro alla Camera, che ...

RIFORMA PENSIONI/ Boeri boccia il ritorno di quelle di anzianità (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. Tito Boeri boccia il ritorno di quelle di anzianità.

RIFORMA pensioni/ Arriva il cumulo contributivo per gli iscritti Inarcassa (ultime notizie) : Riforma pension, oggi 5 febbraio. Arriva il cumulo contributivo per gli iscritti Inarcassa.

RIFORMA PENSIONI 2018 - Damiano rilancia : Quota41 per tutti? : Continua a tenere banco la questione legata alla Riforma pensioni 2018 con innumerevoli discussioni che giorno per giorno non fanno altro che essere alimentate dagli addetti ai lavori. Dopo avervi parlato recentemente dei dettagli del progetto del Movimento Cinque Stelle sul sistema previdenziale e non solo, vi vogliamo riportare le ultime dichiarazioni da parte di Cesare Damiano, il presidente della Commissione Lavoro alla Camera, che ha ...

RIFORMA PENSIONI - Acli : bene Poletti ma serve principio generale di flessibilità Video : Mentre prosegue più accesso che mai il confronto politico-elettorale sulla Riforma #Pensioni e su cosa fare della legge Fornero abolirla o modificarla?, il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Giuliano Poletti firma il decreto che evita l’aumento dell’eta' pensionabile a 67 anni [Video] a partire dal 2019 per i lavoratori impegnati in quindici categorie di lavoro ritenute gravose. Un provvedimento che era atteso gia' da diverse ...

RIFORMA pensioni/ Salvini sugli effetti di Quota 100 e flat tax (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. Salvini sugli effetti di Quota 100 e flat tax.

RIFORMA PENSIONI - il ritorno alla Quota 100 e Quota 41 : La Riforma Pensioni è diventata nelle ultime settimane uno dei temi caldi cavalcati dai candidati alle Elezioni politiche 2018. Manca meno di un mese al voto e l’abolizione della Riforma Fornero e il ritorno alle vecchie Pensioni di una volta è uno dei temi sostenuti soprattutto da Lega e Movimento 5 stelle, mentre il centro sinistra, Pd e Liberi e Uguali, propone con posizioni più moderate di rivedere con modifiche e miglioramenti, già ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ I falsi miti sul sistema retributivo (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI novità 2018, oggi 5 febbraio. I falsi miti sul sistema retributivo.

RIFORMA PENSIONI 2018/ La polemica anti M5s sul reddito di cittadinanza (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI novità 2018, oggi 4 febbraio. I rilievi della Corte dei Conti sull'Inps.

RIFORMA PENSIONI 2018/ Fassina : "Pd-Bonino con tagli 40 mld favoriscono le destre" (ultime notizie) : Riforma Pensioni novità 2018, oggi 4 febbraio. I rilievi della Corte dei Conti sull'Inps.

RIFORMA PENSIONI 2018/ Sibilia (M5s) : quota41 e via pensione d'oro per superare Fornero (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI novità 2018, oggi 4 febbraio. I rilievi della Corte dei Conti sull'Inps.