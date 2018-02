Ricerca | il ministro Alfano premia italiana della NASA

Scienza - ministro Fedeli : istituita la giornata della Ricerca italiana nel mondo : Il ministro dell’Istruzione, l’Università e la ricerca , Valeria Fedeli , ha annunciato che il 15 aprile sarà celebrata ogni anno la giornata della ricerca italiana nel mondo . “Dobbiamo distinguere tra fuga e circolazione dei cervelli”, ha spiegato. ”E’ auspicabile che i ricerca tori possano fare esperienza all’estero non dovremmo preoccuparci dell’esodo ma di essere in grado di assicurare condizioni ...

Bimbo curato al Bambino Gesù - il ministro Lorenzin : 'La terapia genica un successo della nostra Ricerca ' : 'Un caloroso e sincero plauso ai medici e ai ricercatori dell'Ospedale Bambino Gesù per il successo dello straordinario trattamento innovativo di terapia genica con cui è stato curato per la prima ...

Fondi per Ricerca - ministro Fedeli : “400 milioni per la scienza italiana arriveranno il 20 dicembre” : “I 400 milioni per la scienza italiana arriveranno il 20 dicembre“: lo dichiara a repubblica il ministro dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca Valeria Fedeli, che comunica la data di pubblicazione del Bando Prin (Progetti di ricerca di interesse nazionale) 2017. “Sono soldi che vanno a sommarsi ad altri finanziamenti. Il Prin da 391 milioni e’ una spinta in piu’ alla ricerca pubblica, che ...