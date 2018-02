Ricerca e innovazione | l' Italia spende troppo poco e resta lontana da target 2020

La prima cosa : istruzione - università - Ricerca e innovazione : Significa investire sul futuro in opposizione alla politica della sola immediatezza, delle istantanee e delle slide. Siamo sulla buona strada ma non possiamo distrarci neppure un attimo, né nel ...

Piattaforme offshore : Ricerca su sicurezza - motore d'innovazione : Milano, 18 dic. (askanews) Dai radar hf impiegati per anticipare i flussi delle correnti marine fino ai videogiochi di simulazione: sono alcuni dei progetti sviluppati dal 'Network per la sicurezza ...

L'onda dell'innovazione in Oncologia : sviluppo di nuove molecole più rapido - ciclo di vita dei farmaci più lungo. Italia "hub" della Ricerca ... : "Esiste, ormai da qualche tempo, una "scienza laica" i cui titolari sono i pazienti e gli ex pazienti. Una scienza che non si può studiare su alcun libro di testo, perché deriva dall'esperienza ...

Ricerca e startup in rosa - Napoli celebra l’innovazione declinata al femminile : Indietro 29 novembre 2017 ROMA – Ricerca e startup si declinano al femminile. E tendenzialmente in prima persona plurale. Domani a a Napoli sarà consegnato il Premio Nazionale per l’innovazione promosso dalla rete nazionale degli incubatori di impresa universitari (PNICube) con la co-partecipazione di FS Italiane. L’appuntamento, giunto alla 15esima edizione, ha come obiettivo far […] L'articolo Ricerca e startup in rosa, Napoli celebra ...