Ricerca | al via la raccolta fondi per garantire cure mediche più efficaci contro le

Al via NCIS 15 su Rai2 - con la Ricerca di Gibbs e McGee : programmazione e trame del 4 e 11 febbraio : Mettetevi comodi, perché il giorno del debutto di NCIS 15 su Rai2 è finalmente arrivato: a partire da oggi, domenica 4 febbraio, saranno trasmessi in prima visione per l'Italia i nuovi episodi della serie crime targata CBS. Dopo il finale aperto della quattordicesima stagione, NCIS 15 si aprirà con la ricerca di Gibbs e McGee da parte del resto del team: i due agenti, rimasti intrappolati nella giungla del Paraguay, sono ancora dispersi. Il ...

Ricerca - al via il progetto per attrarre investimenti nel 'riuso' del patrimonio culturale : NAPOLI " attrarre nuovi investimenti sostenibili dal punto di vista economico-finanziario per il recupero funzionale degli immobili e dei paesaggi in abbandono, in grado di generare impatti positivi ...

CONI Calabria : il Presidente Condipodero riflette su videogames e sport avviando l'attività di Ricerca : 'Sfogliando la rassegna stampa di ieri, 25 Gennaio 2018, la mia curiosità ricade su un articolo de "Il Messaggero", firmato dalla giornalista Valeria Arnaldi, dal titolo: "Videogame, la nuova droga; ...

Via libera in Italia al farmaco contro la cecità nato dalla Ricerca di Rita Levi Montalcini : Ha ottenuto il via libera dall' Agenzia Italiana del farmaco (Aifa) il farmaco Oxervate, nome commerciale del cenegermin, principio attivo sviluppato da Dompé, azienda biofarmaceutica Italiana con base all'Aquila, per la cura della cheratite neurotrofica moderata o grave, una malattia rara e invalidante dell'occhio, a oggi orfana di trattamento. La commercializzazione del farmaco è stata pubblicata ieri in Gazzetta ufficiale: ...

Ricerca : nanoparticelle viaggiano nel sangue per combattere contro i tumori : Grazie a un finanziamento del Consiglio Europeo della Ricerca, sono state costruite in Italia, nell’Istituto Italiano di Tecnologia (Iit) di Genova, delle nanoparticelle progettate per viaggiare nel corpo umano, in grado di riconoscere le cellule di diverse forme di tumore e ucciderle. Il risultato, pubblicato su ACS Nano, si deve al gruppo interdisciplinare coordinato da Paolo Decuzzi, direttore del Laboratorio di Nanomedicina di ...

Arabia Saudita - al via le “female driver”. Dubai alla Ricerca di migliaia di guidatrici : L’Arabia Saudita apre alle donne alla guida. E la rivoluzione culturale diventa opportunità. A Dubai, la compagnia di trasporti Careem è alla ricerca di migliaia di “female driver”: “Sin dall’inizio abbiamo manifestato la volontà di aprire la nostra piattaforma al lavoro femminile. Abbiamo già avviato i programmi di training per arruolare le “Captainahs“. La rivoluzione avviata dal decreto del re Salman Bin ...

Al via da oggi INGRUPPO 2018 : 20 chef uniti nella Ricerca insieme all’Istituto Mario Negri : «Portai alle labbra un cucchiaino di tè, in cui avevo inzuppato un pezzetto di madeleine. Ma nel momento stesso che quel sorso misto a briciole di biscotto toccò il mio palato, trasalii, attento a quanto avveniva in me di straordinario». Così scriveva Marcel Proust nella sua celebre «À la recherche du temps perdu». Così si sono espressi i migliaia di amanti della buona cucina che hanno assaporato le gioie culinarie dei ristoranti di INGRUPPO, il ...

La Ricerca non funziona. Così illudiamo i pazienti e buttiamo via milioni : Il colosso farmaceutico statunitense Pfizer interrompe le sperimentazioni su Alzheimer e Parkinson. E un articolo appena pubblicato sul British Medical Journal dimostra come la maggior parte dei farmaci anti tumorali approvati dall'agenzia europea Ema tra il 2009 e il 2013 non porti ai benefici sperati. Un quadro deprimente, che suona tanto come una sconfitta, su più fronti, della ricerca. Almeno di quella finanziata dalle case ...

93° Pitti Uomo al via a Firenze - internazionalità e Ricerca sempre al centro della kermesse : (Teleborsa) - Il 93° Pitti Uomo prenderà il via a Firenze, presso la Fortezza da Basso, domani 9 gennaio 2018 per concludersi venerdì 12 gennaio . Una quattro giorni all'insegna dell'internazionalità, ...

93° Pitti Uomo al via a Firenze - internazionalità e Ricerca sempre al centro della kermesse : Il 93° Pitti Uomo prenderà il via a Firenze, presso la Fortezza da Basso, domani 9 gennaio 2018 per concludersi venerdì 12 gennaio . Una quattro giorni all'insegna dell'internazionalità, della ricerca ...

Moda : al via Pitti all'insegna della Ricerca : Milano, 8 gen. (AdnKronos) - Torna a Firenze Pitti Uomo, edizione numero 93, nella consueta sede della Fortezza da Basso. I battenti della manifestazione dedicata alla Moda maschile apriranno domani, per richiudersi il prossimo 12 gennaio. "ricerca" a tutto campo la parola d'ordine, in particolare n

GENERA : al via la seconda Edizione del Concorso “Donne e Ricerca in fisica : stereotipi e pregiudizi” : L’Istituto Nazionale di fisica Nucleare e il Consiglio Nazionale delle Ricerche bandiscono la seconda Edizione del Concorso “Donne e ricerca in fisica: stereotipi e pregiudizi”. Il Concorso si rivolge alle studentesse e agli studenti delle scuole superiori di II grado (classi III, IV e V) che possono partecipare con un elaborato sul tema “Donne e ricerca in fisica: stereotipi e pregiudizi”. L’elaborato che vincerà sarà presentato nel 2018 in ...

Ricerca : al via maxi studio sul Dna e sulla sua influenza sul successo della dieta : 23andme, azienda statunitense specializzata in test genetici predittivi, ha annunciato che recluterà 100mila volontari per uno studio che ha lo scopo di comprendere come il Dna possa influenzare la capacità di perdere peso. I partecipanti saranno scelti tra i clienti della compagnia, dovranno avere tra i 18 e i 70 anni, essere in sovrappeso ma in buona salute: i volontari dovranno seguire per tre mesi o una dieta o un regime di esercizi ...

Al via il bando di 391 milioni per la Ricerca di base : L'importo per il nuovo Prin è - sottolinea una nota ministeriale - il più alto di sempre, grazie alla scelta dei ministri dell'Istruzione, Valeria Fedeli , e dell'Economia, Pier Carlo Padoan , di ...