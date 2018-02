Resta in carcere il 17enne che ha accoltellato la prof in classe La madre

Omicidio Pamela - gip convalida arresto : Oseghale Resta in carcere : La foto del nigeriano è stata scattata subito dopo il fermo. La ragazza era trovata morta mercoledì a Pollenza, vicino a Macerata. I resti del cadavere, smembrato, erano in due trolley. Non è escluso ...

Macerata - nigeriano Resta in carcere : accusato solo di vilipendio e occultamento di cadavere : Arresto convalidato per il nigeriano Innocent Oseghale ma non ci sono sarebbero al momento, secondo il giudice, gravi indizi di colpevolezza sull'omicidio di Pamela Mastropietro, 18 anni, la ragazza ...

Pamela Mastropietro - il presunto omicida Resta in carcere : È terminata l'udienza di convalida davanti al gip Giovanni Maria Manzoni del fermo di Innocent Oseghale, il 29enne nigeriano accusato di aver ucciso e smembrato, il 30 gennaio scorso, il corpo di Pamela Mastropietro, la 18enne romana il cui cadavere fatto a pezzi è stato trovato in due trolley nelle campagne di Pollenza."Il mio assistito si è avvalso della facoltà di non rispondere - ha detto Fabiani all'Adnkronos - ...

Riccione - audio hot alla studentessa : il professore Resta in carcere : resta in carcere il professore di un istituto superiore di Riccione accusato di atti sessuali con una 15enne, arrestato martedì dalla squadra mobile di Rimini. Il caso aveva fatto discutere, tanto più ...

Stupro - l'islamologo vip deve Restare in carcere : Prima erano arrivate le pesanti accuse da parte di due donne, inclusa la scrittrice femminista Henda Ayari, che sostenevano di essere state stuprate da Tariq Ramadan nel 2009 e nel 2012. Poi, due giorni fa il fermo preventivo in Francia. Ora la procura parigina ha chiesto l'incriminazione e la detenzione provvisoria per l'islamogo svizzero, discendente del fondatore dei Fratelli musulmani egiziani, Hasan al-Banna.Ramadan è ora atteso ...

Spinta sotto la metro a Roma - il 47enne arRestato Resta in carcere : Roma, 29 gen. , askanews, Tentato omicidio. Per questa accusa resta in carcere Igor Trotta, il 47enne indagato per aver spinto sotto un convoglio della metro B di Roma la peruviana Micaela Castro ...

Milano - Resta in carcere l'uomo che ha preso a sprangate un passante : C'è il 'concreto pericolo' che possa colpire ancora e quindi deve restare in carcere il trentaduenne camerunese arrestato lo scorso 23 gennaio e accusato di tentato omicidio per avere sferrato tre ...

Antonio Polverino/ Video - arRestato boss camorra : latitante dal 2011 - deve scontare 24 anni di carcere : Antonio Polverino: Video, arrestato boss camorra. latitante dal 2011, il capo clan deve scontare 24 anni di carcere. Le ultime notizie sulla cattura in un casolare di Cassino(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 22:02:00 GMT)

'Ero innamorato di lei' - dal carcere la difesa del prof arRestato per violenza Video : Ha trascorso la seconda notte in carcere tra la disperazione, la paura che in prigione qualcuno gliela faccia pagare, e il pentimento. Ha ammesso le sue responsabilita' Massimo De Angelis, il docente di lettere 53enne arrestato [Video]due giorni fa per aver abusato sessualmente dell'alunna 15enne cui faceva ripetizioni pomeridiane nello storico e prestigioso istituito dei gesuiti 'Massimo' di Roma. Durante l'interrogatorio di garanzia davanti al ...