: #BreakingNews Renzi:possiamo vincere, Pd nelle piazze - CybFeed : #BreakingNews Renzi:possiamo vincere, Pd nelle piazze -

"Vorrei che ci fosse in campo una squadra che non pensa al 5 marzo", ma adifendendo le posizioni "centimetro dopo centimetro. Se recuperiamo 2-3 punti rendiamo contendibili il 60% dei collegi". Così il segretario del Pdpresentando i candidati a Roma. "Ci manca un nonnulla per poter essere primo partito in questo Paese", dice. E invita "a chiudere la campagna elettorale in almeno 100" italiane annunciando che lui sarà a Firenze. Le frasi di Di Maio contro il Pd? "Se è un uomo ne risponderà in tribunale".(Di lunedì 5 febbraio 2018)