Renzi su | il tema è all' attenzione di Lotti

Vaccini - Renzi : 'Usare il tema in campagna elettorale è inciviltà' : 'Continuare a utilizzare il tema dei Vaccini in campagna elettorale è inciviltà. Facciamo un patto: noi di non parlarne, voi di smettere di dire castronerie per mettere in discussione il principio di ...

Vaccini - Renzi : via questo tema dalla campagna - è inciviltà : Roma, 2 feb. , askanews, 'Anche stamani c'è stato il dibattito sui Vaccini, in cui Salvini, in una strana corrispondenza di amorosi sensi con la sindaca Raggi, mettevano in discussione la legge sui ...

Serracchiani : "Le autonomie diffeRenziate sono il tema sfidante" : 'La Conferenza delle Regioni deve rafforzare il proprio ruolo per affrontare i temi complessi della finanza locale, del pareggio di bilancio, dei rapporti con Bruxelles e con lo Stato, senza ...

Nature smonta il tema vaccini utilizzato da Renzi in campagna elettorale : Stare dalla parte della scienza, non della medicina fai-da-te." Purtroppo per Renzi, la scienza che sta dalla parte della scienza, sul tema ritiene che l'obbligatorietà, in tema di vaccini, sia ...

'M5s fa del risentimento un sistema. Silvio? E' finito. Renzi? O si odia o si ama' : Come il mondo della globalizzazione?. Ma no, c'è un equivoco: la globalizzazione è sempre esistita. I romani costruivano lo stesso teatro a Sabrata, a Parigi, a Londra, a Bucarest. Uno dei più grandi ...

"M5s fa del risentimento un sistema. Silvio? È finito. Renzi? O si odia o si ama" : Da un momento all'altro, il terreno su cui è poggiato potrebbe franare: "La creatività è come l'orgasmo: va costruita. E non è mai per sempre. A volte appare, poi scompare: è una corrente che ti attraversa e ti abbandona. Un momento incerto, che va nutrito e atteso". Roma, palazzo rinascimentale del cinquecento, nei pressi di Campo de' Fiori. Sulla porta di vetro che ha dietro le spalle, il suo cognome – ...

Anziana contestò Renzi sul tema Banche - gridò 'ci avete derubato'. Il Pd l'ha querelata : 'Lede la nostra reputazione' : Ora si dovrà valutare se si è trattata di 'legittima critica politica' oppure se l'Anziana abbia 'leso la reputazione del partito', come sostenuto nella querela. Secondo la querela, la donna avrebbe ...

Biotestamento - la LoRenzin si preoccupa dei cattolici ma non di spaccare in due il Sistema sanitario : E’ stata appena approvata la legge per le disposizioni anticipate di trattamento (Dat) e il ministro Beatrice Lorenzin, quindi il governo, ha aperto alla possibilità di fare obiezione di coscienza quindi di smentire la legge: “un’esigenza che va assicurata. Incontrerò operatori sanità privata cattolica“. Il governo che in questa faccenda ha ritenuto di non assumere alcuna posizione, ma di rimettersi alla volontà dei gruppi ...

Caso Etruria - Renzi : "Sulla Boschi decideranno gli elettori - fare chiarezza su sistema banche" : Una politica seria deve avere il coraggio di togliere la polvere e non buttarla sotto il tappeto". "Ora tutti d'accordo con 80 euro, io per estenderli a chi ha figli" - "Sugli 80 euro mi hanno ...

Renzi : Italia sta meglio di prima - fare chiarezza su sistema banche : "L'Italia è il Paese che ha più potenzialità a livello europeo e mondiale". Lo ha detto Matteo Renzi a Fatti e Misfatti su Tgcom24, aggiungendo che "l'Italia sta meglio di prima". "E' tempo di ...

Quinta Colonna / Anticipazioni 7 dicembre : Paolo Del Debbio con Matteo Renzi - l’immigrazione è il tema di oggi : Quinta Colonna, Anticipazioni: Matteo Renzi ospite per un'intervista con Paolo Del Debbio; tra i temi del nuovo appuntamento con il programma si parlerà di immigrazione.(Pubblicato il Thu, 07 Dec 2017 09:25:00 GMT)

FINANZA/ Magistrati e sistema-Milano : Renzi nei guai anche sul rinnovo-Consob : La successione a Giuseppe Vegas al vertice Consob si annuncia per molti versi più complessa della conferma di Ignazio Visco in Bankitalia. NICOLA BERTI(Pubblicato il Sun, 26 Nov 2017 06:01:00 GMT)SPY FINANZA/ Il pericoloso ping-pong tra Tajani e Nouy, di M. BottarelliFINANZA E POLITICA/ Il pilota automatico dell'Ue punta verso la catastrofe, di G. Sapelli