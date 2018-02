Reggio Calabria | scoperto in Aspromonte un nuovo insetto

Silvio Berlusconi non va a Reggio Calabria a testimoniare al processo Breakfast che vede imputato Scajola : È incandidabile ed è ineleggibile. Ma è troppo occupato con la campagna elettorale. Attraverso il suo legale Niccolò Ghedini, l’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ha fatto sapere che non sarà presente lunedì a Reggio Calabria per testimoniare nel processo “Breakfast” che vede imputato il suo ex ministro dell’Interno Claudio Scajola con l’accusa di aver tentato di aiutare l’ex parlamentare di Forza Italia Amedeo Matacena, oggi ...