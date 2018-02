Rapina con mitra - arrestato il figlio del procuratore di Brescia per assalto a mano armata a un supermarket : Gianmarco Buonanno, figlio del procuratore capo di Brescia Tommaso Buonanno, è stato arrestato su ordinanza di custodia cautelare per Rapina a mano armata. E' accusato di far parte di una banda ...

Brescia - arrestato per Rapina il figlio del Procuratore capo : assalto con il mitra a un supermarket : Gianmarco Buonanno, figlio del Procuratore capo di Brescia Tommaso Buonanno, è stato arrestato su ordinanza di custodia cautelare per rapina a mano armata. È accusato di far parte di una banda entrata ...

Rapina con sparatoria in un bar di Segrate : tre feriti e due arresti : Rapina con sparatoria alle 23.30 in via Cassanese 177 a Segrate, un dipendente di un bar ristorante è stato trovato a terra all'interno ferito da colpi di arma da fuoco. Si tratta di un 34enne ...

Rapina con sparatoria al sushi bar : titolare accoltella i malviventi e resta ferito : Spari e paura in un bar ristorante sushi di Segrate (Milano). Due uomini di origine cinese sono rimasti feriti durante la colluttazione con due banditi che hanno esploso tre colpi di pistola. E' successo intorno alle 23.30...

Tentata Rapina a Cecina - il tabaccaio fa fuggire il criminale con una spranga : Tentata rapina a Cecina, il tabaccaio fa fuggire il criminale con una spranga A Pomeriggio Cinque parla in esclusiva Stefano, il proprietario dell’attività. Continua a leggere L'articolo Tentata rapina a Cecina, il tabaccaio fa fuggire il criminale con una spranga sembra essere il primo su NewsGo.

LA Rapina PERFETTA/ Su Rai 4 il film con Jason Statham (oggi - 31 gennaio 2018) : La RAPINA PERFETTA, il film in onda su Rai Movie oggi, mercoledì 31 gennaio 2018. Nel cast: Jason Statham e Saffron Burrows, alla regia Roger Donaldson. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 09:24:00 GMT)

Doppia Rapina in tabaccheria : via l'incasso e fuga con auto cliente : Due rapine in una. E' accaduto stasera al Casilino in una tabaccheria assaltata da due banditi armati di pistole. I malviventi, dopo avere spianato le armi contro i clienti ed il titolare, oltre a ...

Cecina - tabaccaio si ribella al Rapinatore e lo colpisce con una spranga : "È questione di un attimo, agisci senza pensare più di tanto": quell'attimo per Stefano Cubeddu - tabaccaio di San Pietro in Palazzi, a Cecina - è durato 13 secondi. Il tempo per vedere entrare un rapinatore armato di coltello, essere minacciato e rispondere aggredendo il malvivente una spranga.La rapina e la reazione"Dammi i soldi che hai nella cassa":ha intimato il ladro nascosto dietro una sciarpa ...

Vicenza - in sosta nella sua auto : sfregiato al volto con un coltello e Rapinato : sfregiato al volto e rapinato mentre entra in sosta con l'auto. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Vicenza hanno avviato indagini su una rapina avvenuta ieri sera ai danni di un ...

Confermata in Appello la condanna al Rapinatore della giornalista : CRONACA - Sette anni e 6 mesi di carcere, da scontare nel penitenziario di Vercelli per Francisko Dudija, 32 anni, albanese. Era stato arrestato lo scorso mese di giugno, a seguito delle indagini ...