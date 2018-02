Rapina a mano armata | arrestato figlio procuratore capo di Brescia

Rapina con mitra - arrestato il figlio del procuratore di Brescia per assalto a mano armata a un supermarket : Gianmarco Buonanno, figlio del procuratore capo di Brescia Tommaso Buonanno, è stato arrestato su ordinanza di custodia cautelare per Rapina a mano armata. E' accusato di far parte di una banda ...

Arrestato il figlio del procuratore di Brescia per Rapina a mano armata : Gianmarco Buonanno, figlio del procuratore capo di Brescia Tommaso Buonanno, è stato Arrestato su ordinanza di custodia cautelare per rapina a mano armata. E' accusato di far parte di una banda entrata in azione a Zogno, nella Bergamasca, in un supermercato alla fine di gennaio. Buonanno, che avrebbe impugnato una mitraglietta durante la rapina, è stato riconosciuto da alcuni video. I carabinieri, che hanno reso noto oggi la ...

Parigi - Rapina a mano armata al Ritz Hotel : rubano gioielli per milioni di euro : Sono entrati in cinque nel lussuoso Ritz Hotel di Place Vendome a Parigi e hanno rubato gioielli preziosi e altri beni frassacando le vetrine armati di asce. Bottino per un valore stimato di 4,5 milioni di euro. Sarebbero arrivati in scooter e con il volto coperto da passamontagna, armati di un'ascia e di pistole e fucili. I ladri, stando alle prime ricostruzioni, sarebbero entrati da una strada laterale in rue Cambon, avrebbero fracassato le ...

Trio comico gira una finta Rapina : passanti chiamano i carabinieri : Il Trio comico salernitano, I Villa PerBene, hanno avuto una piccola disavventura con le forze dell'ordine. I tre componenti, Chicco Paglionico, Andrea Monetti e Francesco D'...

Rapina a mano armata in negozio - un passante blocca il malvivente : Un egiziano di 29 anni ha bloccato un Rapinatore che aveva appena portato via mille euro dal negozio Arcaplanet di viale Certosa, a Milano. Alle 19 di lunedì il bandito ha puntato una pistola - vera - ...

Vittima si ribella alla Rapina - ladro lo accoltella alla mano : E' finita nel sangue una rapina eseguita nel comune di Casal di Principe, dove un negoziante è stato prima avvicinato e poi ferito da un delinquente. Si tratta del titolare di un negozio cinese situato in Corso Umberto I che, domenica sera, in compagnia della moglie, dopo aver chiuso le serrande si è ritrovato un ladro alle spalle. Il delinquente ha prima intimato al commerciante, di origini asiatiche, di posare l'incasso della giornata e poi, ...