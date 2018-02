Ragusa | annuncio di lavoro choc | Cercasi commessa single

ilgiornale

(Di lunedì 5 febbraio 2018) "No sposate o conviventi", è questo uno dei requisiti richiesti per lavorare comein un negozio di caramelle di.Un negozio di dolciumi di un centro commerciale di(Sicilia) sta cercando unada inserire nel proprio organico. Nell'dic'è però qualcosa di a dir poco discutibile. Come ha scovatoNews, i requisiti richiesti sono "età max 30 anni, residente a(astenersi paesi limitrofi), serietà, no sposate, né conviventi, con seria volontà di lavorare".Tutto legittimo tranne quel "no sposate, né conviventi", che non ha nulla a che vedere con la capacità di lavorare in un negozio. Il responsabile del punto vendita, contattato da Repubblica.it, spiega il perché ci sia questa assurda richiesta nell': "Sono direttive aziendali. Sono più libere, ...