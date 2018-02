Quando i politici non sanno quello che fanno ma sono convinti di sì

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2018) Il senso di sé, oltre che della misura, della classe politica che di tanto in tanto si autoproclama nuova è consegnato anche dai simboli. E non solo il nuovo corso non rinuncia a mettere in mostra i tic divecchio, ma in certi casi ne acuisce i vizi. Finché tutto si confonde e partiti che, nel cuore e nella mente, dovrebbero essere agli antipodi si ritrovano a compiere gli stessi gesti, come fossero allo specchio. A Livorno – come ilfatto.it raccontò mesi fa – la maggioranza dei Cinquestelle (non da sola) nega l’intitolazione di un pezzo di lungomare a Carlo Azeglio Ciampi, partigiano azionista, governatore della Banca d’Italia, capo del governo e presidente della Repubblica, colpevole – è il succo delle tesi, sbalorditive per il fatto di non essere pronunciate al bancone di un bar – di “aver gettato le basi della crisi economica”, di non aver “contrastato ...