Proprietà benefiche dei semi di zucca | utili a combattere l’insonnia

Il coriandolo : ecco le Proprietà benefiche di questa spezia orientale : Il coriandolo è una pianta appartenente alla famiglia delle Ombrelliferae ed è originaria dei Paesi del Mediterraneo. Di questa pianta sono utilizzate sia le foglie, più piccanti e apprezzate soprattutto in Oriente, che i frutti, granelli simili al pepe, gialli e dal sapore dolciastro che ricorda i limoni. Il coriandolo, oltre ad avere proprietà sgonfianti, è una spezia disintossicante che elimina i metalli pesanti. I componenti del coriandolo, ...

Aglio rosso di Sulmona : Proprietà benefiche per la salute : L’Aglio rosso di Sulmona è un prodotto tipico originario dell’Abruzzo, ricco di tante proprietà nutritive preziose per la salute. Il suo caratteristico colore rosso e la grandezza notevole del bulbo lo rende diverso dal caratteristico Aglio comune, inoltre presenta numerosi principi attivi che gli conferiscono un sapore piccante. Un’altra peculiarità di quest’Aglio è che la sua maturazione avviene 15-20 giorni prima ...

Cavolfiore : un tripudio di Proprietà benefiche e versatilità : Tipico ortaggio invernale, il Cavolfiore, appartenente alla famiglia delle Crucifere, è un tripudio di proprietà benefiche, tanto da essere un alimento assolutamente immancabile sulle nostre tavole. Antitumorale (contrasta cancro al colon e alla prostata), antibatterico, antinfiammatorio, depurativo, è particolarmente indicato in caso di diabete, contribuendo a regolare i livelli di zuccheri nel sangue, combatte raffreddore, influenza e, in ...

Succo di mela : Proprietà benefiche e ricetta : Siete alla ricerca di una bevanda salutare e golosa, di un prodotto naturale dal caratteristico gusto zuccherino che, oltre a essere invitante, fa bene all’organismo? Il Succo di mela fa al caso vostro! Tante sono, infatti, le sue proprietà benefiche. Dissetante, idratante, ipocalorico, contrasta la stitichezza grazie alla sua azione leggermente lassativa, facilita la depurazione del fegato e l’eliminazione delle tossine, mantiene stabili i ...

Tè rosso : ecco le sorprendenti Proprietà benefiche di questa bevanda : Il tè rosso è una bevanda priva di caffeina, teina e a basso contenuto di tannini. Contiene il 50% in più di antiossidanti rispetto al tè verde, ed offre benefici per le ossa, il cuore, l’ipertensione, calcoli renali, allergie e per ritardare l’invecchiamento. Ha un profumo delicato, dal colore rosso e dal gusto morbido. Il Rooibos appartiene alla famiglia dei legumi e il nome ufficiale della pianta è Aspalathus linearis. Oltre alla teina e alla ...

Cumino nero : Proprietà benefiche per la pelle : L’olio di Cumino nero, il cui nome botanico è Nigella sativa, è un olio che presenta diverse proprietà benefiche e curative per la pelle. E’ utilizzato per le infezioni fungine, virali, psoriasi, eczema, acne e cancro della pelle. L’olio può essere somministrato per via orale oppure applicato e massaggiato direttamente sulla pelle. Molte ricerche scientifiche dimostrano le proprietà di questo olio; si ottiene dalla spremitura a freddo dei semi, ...

Le Proprietà benefiche delle pere : migliorano la glicemia - l’ipertensione e la gastrite : La pera è un frutto che apporta all’organismo importantissimi benefici per la nostra salute, secondo alcuni studi può essere utilizzata anche in un regime ipocalorico e detox. Aggiunta ad una dieta disintossicante migliora la gastrite, l’ipertensione e il diabete. Queste proprietà sarebbero dovute alla presenza di alcuni componenti che fungerebbero come veri e propri probiotici. In particolare, sono due le varietà che sarebbero persino ...

Tisana al mirtillo rosso : Proprietà benefiche e ricetta : La cistite è un’infezione urinaria acerrima nemica delle donne. Per contrastare naturalmente i suo i suoi fastidiosi sintomi (dolore alla minzione, bruciore, frequente bisogno di urinare, sangue nelle urine nei casi più gravi) è possibile ricorrere ad un alleato prezioso: la Tisana al mirtillo rosso. Prepararla è semplicissimo. Dovete semplicemente lasciare in infusione, in 200 ml d’acqua bollente (equivalente ad una tazza di normali ...

Succo di aloe vera : Proprietà benefiche e ricetta : Un ottimo modo per godere delle straordinarie virtù benefiche dell’aloe barbadensis miller, più conosciuta come aloe vera, è quello di utilizzarla sottoforma di Succo, il Succo di aloe vera appunto. Prepararlo in casa è davvero semplicissimo. E’ sufficiente, infatti, sbucciare qualche foglia di aloe completamente, con il coltello, eliminando i lati con le spinette e poi la parte superiore, sino a rimuovere lo stratto giallo situato proprio sotto ...

La batata : ecco le Proprietà benefiche di questo raro tubero : La batata non è da confondere con la patata, è sempre un tubero ma molto più prezioso. E’ tra gli alimenti top five più salutari del mondo, questo grazie alla concentrazione di sostanze benefiche importanti per il nostro organismo. Tali sostanze, non sono solo presenti nella polpa, ma anche nella buccia. questo tubero può essere consumato anche crudo, a differenza degli altri tuberi, ed è possibile mangiare anche la sua buccia in quanto ...

Cardo : Proprietà benefiche e modalità di utilizzo in cucina : Appartenente alla stessa famiglia del carciofo, quella delle Asteracee, il Cardo, coltivato sin dal tempo dei Romani, è un ortaggio tipico della stagione invernale. Leggenda vuole che sia nato a causa di un pastore, la cui morte caudò un dolore talmente forte alla terra fa far nascere le spine. Con note amarognole piacevoli, presente in molte varietà, tra cui la più nota è il Cardo mariano, quest’ortaggio vanta un basso contenuto calorico (10 ...

Le Proprietà benefiche del sedano : l’ortaggio che contrasta numerose patologie e migliora le rughe del viso : Il sedano è un ortaggio molto ricco di importanti nutrienti, che ne conferiscono innumerevoli proprietà benefiche per il nostro organismo. Al suo interno possiamo trovare Calcio, Fosforo, sodio, magnesio, potassio, e vitamine del gruppo C, E, K e alcune del gruppo B, mentre nelle foglie racchiudono grandi quantità di vitamina A. E’ una pianta erbacea biennale largamente coltivato in Italia e di comune utilizzo in cucina. Cresce spontaneo nei ...

Tisana alla malva : Proprietà benefiche e ricetta per realizzarla : Un ottimo modo per beneficiare delle proprietà della malva, indicata nell’antichità come “omnia morbia” ossia come rimedio contro tutti i mali, è quello di preparare in casa una deliziosa Tisana alla malva. E’ sufficiente portare ad ebollizione, in un pentolino, 200 ml d’acqua, spegnendo poi il fuoco. Versate nell’acqua 2 grammi di fiori essiccati, lasciando in infusione per 10 minuti. Filtrate e bevete, usando un cucchiaino di miele come ...