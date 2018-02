Profondo rosso per Porsche

(Di lunedì 5 febbraio 2018) Ribasso scomposto per il colosso tedesco delle auto sportive , che esibisce una perdita secca del 2,63% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice ...

Altre notizie : Profondo rosso per ...

: Il risultato economico di esercizio dell'mostra un valore negativo per oltre 6. Lo sottolinea la Corte dei Conti nella Relazione sulla gestione finanziaria dell'istituto di...

: Ribasso scomposto per la società ingegneristica , che esibisce una perdita secca del 2,01% sui valori precedenti. A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento ...

: L'obiettivo più complicato è stato raggiunto all'inizio del 2018: rovinare la stagione più entusiasmante dell'éra Usa. E non è stato centrato per caso. A vedere quanto è successo all'alba del nuovo ...

– Blitz esterno del Crotone che espugna il campo del Verona vincendo un importante scontro salvezza. Al ‘Bentegodi’ apre le marcature una perla disu punizione, poi nella ripresa Stoian emettono il risultato in sicurezza per quelli che sono tre punti davvero fondamentali per i pitagorici. I calabresi infatti salgono a quota 18 punti, scavalcando la Spal e uscendo dalla zona rossa. Il ...