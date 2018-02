Prof sfregiata in volto | in carcere il 17enne Rosario

Blastingnews

(Di lunedì 5 febbraio 2018) Il gip del tribunale dei minori di Napoli ha deciso: dopo aver convalidato l'arresto del ragazzo per lesioni aggravate e porto illegale di armi atte ad offendere, ne ha disposto il trasferimento dal centro di prima accoglienza per minori dei Colli Aminei a Napoli dove era stato portato., ilche giovedì scorso in classe ha sfregiato inFranca Di Blasio, la sua docente di lettere all'istitutoessionale "Bachelet-Majorana" di Santa Maria a Vico nel casertano, andrà in. Colpendola con un coltello a serramanico, le ha causato unaonda ferita dalla guancia alla gola che ha richiesto 32 punti di sutura. Tutto perché l'insegnante voleva interrogarlo per confermargli in vista della pagella la piena sufficienza. Lui si era opposto. Chiedeva di poter andare al bagno per non essere interrogato. E' scaturita una discussione sfociata in una nota. Poi l'aggressione ...