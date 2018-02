PrimaFestival | in attesa della kermesse | ti girano i cinque minuti

davidemaggio

(Di lunedì 5 febbraio 2018), Sergio Assisi e Melissa Greta Marchetto Il2018 ti fa girare i ‘’. Tanto dura il breve appuntamento pre-sanremese e tanto ti basta a maturarne un giudizio inclemente. La trasmissione di Rai1 che anticipa e precede lacanora (dal 26 gennaio scorso al 10 febbraio), infatti, non desta particolare entusiasmo, non diverte e non fa abbastanza rumore. Per stare in tema musicale, il programmino è piuttosto sotto tono: sicché, quando inizia non vedi l’ora che finisca. La prima nota dolente riguarda i conduttori Sergio Assisi e Melissa Greta Marchetto, evidentemente poco adeguati allo specifico contesto. L’attore napoletano, collocato nello studio di un ideale notiziario sanremese, appare poco spontaneo e legato ad un copione di scarsa originalità. Le sue battute – pronunciate col tono un po’ artefatto...