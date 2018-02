Premier League | Watford-Chelsea 4-1 | Hazard pareggia | poi solo Hornets

Follie in Premier League : spesi 490 milioni nel mercato di gennaio : Nuovo record di spesa in Premier League: solo nell'ultima giornata di mercato sono stati investiti dai 20 club della massima serie inglese 170 milioni di euro, per un totale - nell'arco del mese di ...

Premier League - Liverpool e Tottenham danno spettacolo : ad Anfield è 2-2 : Un finale palpitante, incredibile: poteva vincere il Tottenham , 86', , poi avrebbe potuto prevalere il Liverpool , 91', , alla fine il rigore di Harry Kane , 95', ha messo tutti d'accordo ad Anfield ...

Premier League - Chelsea : Conte si gioca la panchina con il Watford : Secondo il quotidiano spagnolo Sport, il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Chelsea passerebbe dalla trasferta di domani sera con il Watford. Antonio Conte, secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo Sport, potrebbe avere le ore contate sulla panchina del Chelsea nel caso in cui non riuscisse ad ottenere i tre punti sul campo del Watford, nel posticipo della ventiseiesima giornata di Premier League. Nelle ultime settimane i ...

Premier League - si ferma il City - vince il Manchester : prima rete di Sanchez : Il Burnley ferma Guardiola. Il Manchester City si prende una pausa e fa pari al Turf Moor. La formazione di Guardiola sblocca con e si fa rimontare da Gudmundsson che sorprende Walker e batte Ederson. ...

Premier League - 26giornata : risultati in diretta LIVE. United - manca solo il gol : MANCHESTER United-HUDDERSFIELD 0-0 LIVE BOURNEMOUTH-STOKE CITY 0-1 LIVE 5' Shaqiri , SC, BRIGHTON-WEST HAM 1-1 LIVE 8' Murray , B, , 30' Hernandez , WH, LEICESTER-SWANSEA 1-1 LIVE 17' Vardy , L, , ...

Premier League - il Burnley ferma il Manchester City sull'1-1 : che errori Sterling : LONDRA - Clamoroso passo falso del Manchester City, che pareggia 1-1 in casa del Burnley . La squadra di Guardiola passa in vantaggio al 22' con Danilo , poi si divora diverse occasioni per ...

Premier League - il Burnely ferma Guardiola : LONDRA , INGHILTERRA, - Il Burnley prova a smentire Mourinho e tenere aperta la Premier League. La corsa del Manchester City si inceppa al Turf Moor, dove la capolista viene bloccata sull'1-1. La ...

Premier League - svolta storica per il calciomercato : stop anticipato alle trattative - i dettagli : Importante decisione presa dai vertici della Premier League, che farebbe contenti anche molti allenatori italiani. E’ ufficiale lo stop anticipato delle trattative con la sessione estiva del calciomercato che terminerà prima dell’inizio campionato. Nel 2018 quindi la campagna acqusti in Inghilterra comincerà il 9 giugno e terminerà il 9 agosto: in questo periodo sarà possibile effettuare operazioni in entrata, in prestito e a titolo ...

Probabili Formazioni Crystal Palace-Newcastle United - Premier League 04-02-2018 : Le Probabili Formazioni di Crystal Palace-Newcastle United, 26^ Giornata di Premier League 2017/2018, ore 15.15: Zaha e Benteke confermati in attacco. Alle 15.15, per la 26/a giornata di Premier League, si gioca a Selhurst Park il match tra Crystal Palace e Newcastle. Le Eagles sono reduci dal pareggio a London Stadium contro il West Ham. Anche i Magpies hanno ottenuto un pari in casa con il Burnley nel turno infrasettimanale. La squadra ...

Probabili Formazioni Watford-Chelsea - Premier League 05-02-2018 : Le Probabili Formazioni di Watford-Chelsea, Premier League 2017/2018, Ore 21.00: Debutto ufficiale per i nuovi acquisti in entrambe le squadre. La 26^giornata di Premier League si concluderà con la sfida di Vicarage Road tra i padroni di casa del Watford e il Chelsea. Hornets che devono provare di nuovo a cercare i 3 punti che ormai gli mancano da ben 6 giornate in Premier League, e che li stanno facendo pian piano scivolare in zona ...

Pronostici Premier League 3-4-5 Febbraio e Schedina Pronta : Dopo le fatiche di coppa e il turno infrasettimanale di Mercoledi scorso, le squadre inglesi sono pronte a rientrare in campo per disputare la 26esima giornata di questa Premier League che continua ad essere interessante e ricca di colpi di scena. Molti i match interessanti sia dal punto di vista dello spettacolo che della classifica, con molte squadre che devono necessariamente ottenere punti per poter raggiungere gli obbiettivi ...

Probabili Formazioni Manchester United-Huddersfield Town - Premier League 03-02-2018 : Le Probabili Formazioni di Manchester United-Huddersfield Town, 26^ Giornata di Premier League 2017/2018, ore 16.00: Mourinho verso il ritorno al 4-3-3. Il Manchester United ospita l’Hudddersfield Town per rialzarsi dopo la sconfitta subita nel turno infrasettimanale dal Tottenham e per vendicare la sconfitta subita all’andata. Lo United, attualmente secondo con 53 punti, dopo diversi passi falsi deve vedersi le spalle dal ...