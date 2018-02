Porno dannoso su Android | pericolo visus | ecco i rischi

Blastingnews



Fatal error: Uncaught exception 'Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuthException' with message 'Connection time-out' in /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php:427 Stack trace: #0 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php(353): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->request('https://api.twi...', 'GET', 'Authorization: ...', Array) #1 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php(324): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->oAuthRequest('https://api.twi...', 'GET', Array) #2 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php(179): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->http('GET', 'https://api.twi...', 'search/tweets', Array) #3 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/search.php(22): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->get('search/tweets', Array) #4 {main} thrown in /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php on line 427

: Uncaught exception 'Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuthException' with message 'Connection time-out' in /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php:427 Stack trace: #0 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php(353): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->request('https://api.twi...', 'GET', 'Authorization: ...', Array) #1 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php(324): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->oAuthRequest('https://api.twi...', 'GET', Array) #2 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php(179): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->http('GET', 'https://api.twi...', 'search/tweets', Array) #3 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/search.php(22): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->get('search/tweets', Array) #4 {main} thrown inon line

(Di lunedì 5 febbraio 2018) Che aprire dei sitinon fosse del tutto una pratica sicura non è di certo un mistero. Dopo la pubblicazione di un rapporto di Kaspersky Lab, un'azienda russa con sede a Mosca fondata nel 1997 da Evgenij Kasperskij e specializzata nella produzione di software progettati per la sicurezza informatica, arriva però una certezza: sono ben 1 milione e 200 mila i possessori di uno smartphone #che visitando siti dal contenuto hard sono molto vicini dall'imbattersi in uno dei moltissimi malware in circolo VIDEO. Se si pensa che ci sono 4,9 milioni di persone che usano un dispositivo con sistema operativo #Google, il rapporto è di 1 persona su 4 che incappa in un virus. Sui maggiori pericoli Nella giornata di ieri vi avevamo segnalato le migliorie da parte di Google per rimuovere in una fase iniziale tutte quelle app potenzialmente dannose per l'utente, per via ...