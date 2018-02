Popolare Vicenza | GdF esegue sequestro preventivo per 106 milioni

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Banca Popolare di Vicenza - GdF sequestra 106 milioni di euro (5 febbraio) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Banco Popolare Vicenza, sequestro preventivo. Berlusconi su migranti e alleanze con Pd. Individuato l'autore del fotomontaggio Boldrini. (5 febbraio 2018).(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 12:35:00 GMT)

Crac Banca Popolare di Vicenza - la Finanza sequestra 106 milioni di euro : Si tratta di un provvedimento di sequestro disposto dal gip presso il Tribunale di Vicenza, riguardante il profitto del reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza della Consob che sarebbe stato posto in essere in occasione dell'operazione di aumento di capitale compiuta dalla Banca Popolare nel 2014

Popolare di Vicenza - a processo con 5mila parti civili : tra loro anche Bankitalia e associazioni dei consumatori : Oltre 5mila parti civili al processo sulla gestione di Banca Popolare di Vicenza, che ha gettato sul lastrico decine di migliaia di risparmiatori. Ad ammetterle è stato il gup del tribunale di Vicenza, Roberto Venditti, che ha invece rigettato una settantina di richieste: quelle di alcune associazioni (tra cui Noi che credevamo nella Bpvi) e quelle dei soci azzerati che, nel 2017, avevano aderito all’offerta della banca di chiudere ogni ...

Popolare di Vicenza - caccia ai beni di Zonin : Recuperare i risarcimenti dovuti impugnando gli atti con cui consiglieri, sindaci e manager avevano ceduto i propri beni a ridosso del crac. Con questo obiettivo la Banca Popolare di Vicenza, in ...

Banca Popolare di Vicenza - arrestato ex dirigente in inchiesta per mafia : Il Centro Operativo D.I.A. di Padova, al termine di complesse indagini coordinate dalla Procura della Repubblica , sta eseguendo dalla prima mattina di lunedì, con l'ausilio di altre Articolazioni D.I.

Popolare Vicenza - Cisl : 'Sequestri a Zonin una goccia nel mare' : 'Una goccia nel mare dei suoi faraonici compensi da presidente della Popolare di Vicenza, ecco cosa sono i 346 mila euro sequestrati a Zonin. Adesso la politica ci spieghi perché non ha mai frenato le scandalose retribuzioni dei vertici delle banche'. Lo afferma il segretario generale di First Cisl, Giulio Romani, alla luce dell'analisi compiuta dall'...

Popolare Vicenza - così gli indagati si disfavano dei beni : dalle donazioni alle mogli ai trust e ai lingotti d’oro : Associazioni di risparmiatori e avvocati chiedevano i sequestri da qualche anno, non fosse altro per il rischio che i beni personali degli ex vertici della Banca Popolare di Vicenza si volatilizzassero. Adesso che la Procura della Repubblica ha ottenuto dal Tribunale i primi congelamenti di beni, titoli e conti correnti di cinque imputati del procedimento che sono nella fase dell’udienza preliminare, si scopre che certe preoccupazioni ...

Crac Popolare Vicenza/ Guardia di Finanza sequestra 1 - 7 milioni di euro a 5 ex dirigenti : Crac Popolare Vicenza: primi sequestri preventivi eseguiti dalla Guardia di Finanza a carico di cinque sei sette indagati, tutti ex dirigenti, ecco il provvedimento.(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 17:49:00 GMT)

Popolare Vicenza - sequestro da 1 - 73 milioni a Zonin & C : stavano cercando di sottrarre i beni agli inquirenti : Avevano cercato di dismettere titoli o proprietà, nel tentativo di sottrarre i beni a probabili, futuri sequestri della magistratura che indaga sul crack della Banca Popolare di Vicenza. Ma i finanzieri del Comando provinciale di Vicenza li tenevano d’occhio, monitoravano la situazione finanziaria di ognuno e hanno quindi impedito che il tentativo andasse in porto. Le Fiamme Gialle hanno eseguito sequestri a carico di cinque imputati ...

Popolare Vicenza : la Finanza sequestra 1 - 75 milioni anche a ex presidente Zonin : Vicenza - Sono stati eseguiti dalla Guardia di Finanza nei confronti dell'ex presidente Gianni Zonin , dell'ex dg Samuele Sorato, oltre che di Giuseppe Zigliotto, Andrea Piazzetta e Massimiliano ...