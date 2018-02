Polizia di Stato | concorso per 50 atleti delle Fiamme Oro

Comiso - tunisino evaso : arrestato dalla Polizia : Vista la gravità dei fatti commessi l'A.G. ha posto il tunisino evaso nei giorni scorsi dai domiciliari, agli arresti in carcere

Italiano ucciso a Santo Domingo - la Polizia ha arrestato un uomo. La vittima colpita a calci e pugni : C’è un arresto nell’ambito dell’inchiesta sull’omicidio di Vittorio Gizzi, il 76enne bresciano ucciso a Santo Domingo. “Vogliamo sapere cosa è successo a nostro padre, vogliamo risposte certe” dicono due dei tre figli dell’uomo vittima di una rapina in casa la notte tra il 31 gennaio e il primo febbraio. Gizzi era nella sua abitazione a San Juan Batista de la Maguana, cittadina di tremila abitanti la cui ...

“Mi sto spegnendo”. Scrive su Facebook - poi arriva la Polizia e la trova così. Per questa giovane mamma di 22 anni il destino era segnato. A lanciare l’allarme erano stato gli amici - allarmanti da quella frase - un caso che si tinge di giallo : Una profezia, una coincidenza oppure un caso che si tinge di giallo. Una morte che lascia sgomenti e che, per ora, non sembra trovare una spiegazione logica. È quella di una giovane mamma di 22 anni, Mollie Carina Horton trovata morta nella sua abitazione in Galles dalla polizia dopo che gli agenti hanno ricevuto una segnalazione dai suoi amici. A quanto si apprende, pochi giorni fa la giovane aveva scritto “Buonanotte mondo, mi sto ...

La Polizia iraniana ha arrestato a Teheran 29 donne perché si sono tolte il velo in pubblico per protesta : La polizia iraniana ha arrestato a Teheran 29 donne perché si sono tolte in pubblico, per protesta, il velo: la loro azione era diretta contro il regime e contro le regole di abbigliamento imposte alle donne – anche straniere – The post La polizia iraniana ha arrestato a Teheran 29 donne perché si sono tolte il velo in pubblico per protesta appeared first on Il Post.

Forze di Polizia : l'Italia è il terzo stato più militarizzato al mondo : 30 gennaio 2018 l'Italia è il terzo stato più militarizzato al mondo. Davanti al nostro Paese solo la Russia e la Turchia. Nel nostro Paese infatti ci sono 467,2 poliziotti in servizio ogni 10mila abitanti. Perché così tanti? Al primo gennaio del 2017 avevamo ben ...

Barriera Milano - pusher arrestato dalla Polizia : Uno spacciatore di 25 anni è stato arrestato dagli agenti del commissariato Barriera Milano , insospettiti dal fatto che il giovane, di origini nigeriane, alla loro vista ha gettato per terra vicino a ...

Vita da Social Milano - torna la Campagna educativa della Polizia di Stato : Desideriamo lasciare un semino nel vostro cuore affinché resti qualcosa che possa aiutarvi a vivere meglio e, riflettendo insieme, a realizzare un mondo migliore.' Una Vita da Social è un progetto al ...

Prostituta ungherese travolta e uccisa da un treno nel modenese - la Polizia : "E' stato un omicidio" : Arietta Mata, 24 anni, è stata investita nella notte tra sabato e domenica a Gaggio, tra Modena e Castelfranco Emilia. Qualcuno potrebbe averla spinta sotto al convoglio

Dispositivo di sicurezza della Polizia di Stato 'azzera' i furti durante 'VicenzaOro january 2018' : Infatti la vittima, nel tentativo di riparare uno pneumatico della propria autovettura danneggiato, era Stato costretto a fare una sorta presso un distributore di carburante in via della Scienza. ...

Arrestato dalla Polizia 46enne folignate per resistenza Al volante in stato di alterazione da alcolici - non si ferma all'alt della Polizia e ... : (UNWEB) Assisi. È accaduto nei giorni scorsi, quando la Squadra volante interveniva a seguito di una segnalazione di un cittadino che aveva notato all'interno di una macchina in sosta presso una ...

Uno degli editori di Hong Kong tenuto in custodia dalla Polizia cinese per due anni è stato arrestato di nuovo in modo misterioso : Gui Minhai, uno dei cinque editori e librai di Hong Kong che nel 2015 erano stati arrestati dalla polizia cinese senza che se ne sapesse nulla per mesi, è stato nuovamente arrestato in modo misterioso. Gui era libero dallo scorso The post Uno degli editori di Hong Kong tenuto in custodia dalla polizia cinese per due anni è stato arrestato di nuovo in modo misterioso appeared first on Il Post.

Notizie - arriva lo Stato di Polizia : Una volta c'erano le leggende metropolitane. Qualcuno entrava in un bar e al terzo bicchiere raccontava una storia inverosimile raccattata di seconda mano. La prima reazione era uno scetticismo diffuso. A quel punto il narratore cominciava a giurare e spergiurare che era tutto vero. La prova, in genere, era: me lo ha detto mio cugino. Ah, allora stiamo a posto. È certificata.Nessuno, tranne grandi scrittori come Gabriel García Márquez o i ...

La Polizia di Stato avverte : la truffa delle chiamate dall’estero è molto diffusa : Con un post sulla pagina Facebook Una vita da social, lo staff della Polizia di Stato è tornata ad occuparsi di una truffa molto diffusa e che colpisce tanti utenti mobile, avendo come protagonista principale il cellulare. Ecco come difendersi e cosa fare se si è vittime del raggiro L'articolo La Polizia di Stato avverte: la truffa delle chiamate dall’estero è molto diffusa è Stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

"Censura di Stato" - è bufera sul bottone rosso della Polizia : Il Viminale ha dichiarato guerra alle fake news . Contro le bufale in rete arriva infatti il 'bottone rosso' della Polizia, finestra presente sul sito della Ps online che consentirà ai cittadini di ...