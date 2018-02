Piazza Affari | violenta contrazione per Tod' s

Ferrari in picchiata a Piazza Affari : Affonda sul mercato Ferrari , che soffre con un calo del 2,36%. A livello comparativo su base settimanale, il trend del cavallino rampante di Maranello evidenzia un andamento più marcato rispetto alla ...

Le vendite a Piazza Affari investono anche le auto : Teleborsa, - Titoli dell'auto sotto pressione a Piazza Affari, viaggiano in difficoltà insieme alle altre blue chips, colpite da vendite generalizzate. In particolare, FCA cede l'1,22% mentre CNH ...

Piazza Affari apre in calo - Ftse Mib -1 - 12% a 22.942 : Apertura in netto calo per la Borsa di Milano. All'inizio delle contrattazioni a Piazza Affari l'indice Ftse Mib lascia infatti sul terreno l'1,12% a 22.942 punti, mentre il Ftse All Share perde l'1,2%...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano - news : Piazza Affari cerca il rimbalzo (5 febbraio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI inizia una nuova settimana cercando un rimbalzo dopo la brutta chiusura di venerdì. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

Piazza Affari : violenta contrazione per Luxottica : Si muove in profondo rosso il gruppo di occhialeria , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,10% sui valori precedenti. Lo scenario su base settimanale di Luxottica rileva un ...

Aeffe in picchiata a Piazza Affari : Ribasso scomposto per la società italiana di articoli e accessori per l'abbigliamento , che esibisce una perdita secca del 2,22% sui valori precedenti. Lo scenario su base settimanale di Aeffe rileva ...

Bridgewater : hedge fund numero uno al mondo di Ray Dalio aumenta scommessa contro Piazza Affari a $3 miliardi : Notizia negativa per l'azionario italiano, con Bloomberg che ha riportato che l'hedge fund più grande al mondo, Bridgewater Associates di Ray Dalio, ha triplicato la sua scommessa ribassista contro l'Italia, fino a $3 miliardi, rispetto agli $1,1 miliardi delle posizioni short accumulate contro Piazza ...

Piazza Affari è la peggiore in UE a metà giornata : Teleborsa, - Accentuano il calo Piazza Affari e le altre borse europee , risentendo di una cerca prudenza degli operatori in vista della pubblicazione del rapporto sul mercato del lavoro USA , Job ...

Banca Carige senza scampo a Piazza Affari : Aggressivo ribasso per la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia , che passa di mano in perdita del 2,33%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , ...

Brigdewater scommette contro Piazza Affari : Bridgewater scommette pesante contro Piazza Affari mentre si avvicinano le elezioni del 4 marzo con il loro carico di incertezza. Il fondo del miliardario Ray Dalio, il più grande hedge fund al mondo, ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano - news : Piazza Affari cerca di tenere quota 23.500 (2 febbraio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI chiude la settimana e cerca di tenere quota 23.500 punti con un rialzo significativo. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

Ferrari sprint in Borsa - +7 - 5% - e la scuderia Agnelli salva Piazza Affari : ... che in fase di ipo ha ricevuto richieste per quasi 800 milioni di euro, 'in pochi mesi s'integrerà con una banca esistente, piccola ma bella' e sarà 'molto attiva anche negli Npl, un mondo nel quale ...