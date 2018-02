Philadelphia Eagles | Lady Diana con la giacca dei campioni del Superbowl

52° Super Bowl : la vittoria va agli Eagles di Philadelphia Video : Per gli Usa la domenica del Super Bowl [Video]è davvero indimenticabile e riesce a fermare il Paese: così il 4 febbraio lo scontro ha visto di fronte i New England Patriots e gli #Eagles che hanno vinto per la prima volta nella loro storia. Gli Eagles sono perciò i campioni 2018 del #Super Bowl con una vittoria di 41 a 33. Gli Eagles non erano certo la squadra favorita, anche perché non avevano mai vinto e la loro sembrava davvero una corsa ...

Super Bowl - la festa tifosi degli Eagles a Philadelphia - : Per la prima volta la squadra della Pennsylvania si è aggiudicata la vittoria alla finale della Nfl: per le strade della città la gioia della folla è incontenibile

52° Super Bowl : la vittoria va agli Eagles di Philadelphia : Per gli Usa la domenica del Super Bowl è davvero indimenticabile e riesce a fermare il Paese: così il 4 febbraio lo scontro ha visto di fronte i New England Patriots e gli Eagles che hanno vinto per la prima volta nella loro storia. Gli Eagles sono perciò i campioni 2018 del Super Bowl con una vittoria di 41 a 33. Gli Eagles non erano certo la squadra favorita, anche perché non avevano mai vinto e la loro sembrava davvero una corsa improbabile. ...

Gli Eagles di Philadelphia battono i Patriots e portano a casa il Super Bowl : L'America si tinge di verde e bianco, i colori delle aquile di Philadelphia, che a sorpresa hanno vinto il Super Bowl battendo i New England Patriots, grandi favoriti. La finale, disputata al Bank Stadium di Minneapolis (Minnesota), si è conclusa 41-33 per gli Eagles. Grande partita el mitico Tom Brady, quarantenne quarterback dei Patriots, che più di una volta ha recuperato durante la partita, fino a portare i suoi persino in vantaggio, ...

Philadelphia Eagles - è il primo storico titolo! New England e Brady ko - Nick Foles è l'MVP : Philadephia Eagles quarterback Nick Foles Getty Images La cronaca Chi pensava che Philadelphia facesse da comprimaria è stato immediatamente smentito. Altro che sfavoriti. Dopo lo scambio di field ...

Super Bowl 2018 : i Philadelphia Eagles trovano il lieto fine! Primo storico titolo - Nick Foles è l’MVP : New England e Tom Brady battuti 41-33! : La favola dei Philadelphia Eagles ha trovato il lieto fine. Underdogs, sfavoriti, vittima sacrificale. Così sono stati più volte definiti per tutte le lunghissime due settimane che hanno preceduto il Super Bowl. Alla fine, però, sono stati proprio gli Eagles ad avere l’ultima parola. Sono caduti gli Dei: i New England Patriots e Tom Brady sono stati battuti per 41-33 al termine di un incontro in cui si è visto di tutto. È stata la partita ...

LIVE Super Bowl 2018 - New England Patriots-Philadelphia Eagles in DIRETTA : 3-9. Philadelphia batte il primo colpo : Foles trova Jeffery in end zone! Gostkowski sbaglia un field goal : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Super Bowl 2018. New England Patriots contro Philadelphia Eagles: è l’atto finale della stagione NFL. È l’evento che paralizza l’America e il mondo intero. Milioni di appassionati negli States e in giro per il mondo sono pronti ad assistere ad un grande spettacolo. La partita vede una chiara favorita, New England: è per forza così quando c’è Tom Brady in campo. A 40 anni, TB12 è ...

