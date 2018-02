Perché Grace and Frankie è la migliore serie comica in circolazione

wired

(Di lunedì 5 febbraio 2018) “Mi dimentico sempre di quanto ai millennial piacciano le file“: a pronunciare questa frase è il personaggio di Jane Fonda, protagonista con Lily Tomlin dellaand, la cui quarta stagione è sbarcata dal 19 gennaio su Netflix. La battuta, una delle molte fulminanti che costellano gli episodi, è illuminante sotto molti punti di vista ma soprattutto per il paradosso che svela: ovvero che unasulla vita di due ottantenni, interpretate da icone del cinema passato, sia uno dei titoli più freschi e divertenti di una piattaforma come Netflix che, nel suo dna, ha appunto un target idealmente più giovane e innovativo. Ma ai millennial evidentemente piacciono le file così come le vicende di due anziane ma decisamente arzille signore. La storia, per chi si fosse perso le precedenti stagioni create da Marta Kauffman (già autrice di Friends), è questa:...