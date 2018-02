Pd | l’emozione del candidato Padoan | “E’ la prima volta Da ministro più grande

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2018) “Sono un po’ emozionato perché è lache faccio questa nuova avventura”. Con queste parole ildell’Economia Pier Carloapre il suo intervento al Teatro Eliseo di Roma dove è in corso la presentazione dei candidati del Pd alle prossime elezioni politiche. Intervento accolto da un lungo applauso della platea. “La cosa che dà più soddisfazione da– ha aggiunto visibilmente emozionato – è quando incontri qualcuno per strada che non conosci e ti dice ‘grazie'” L'articolo Pd, l’emozione del: “E’ la. Dapiùsoddisfazione è gratitudine di chi non conosci” proviene da Il Fatto Quotidiano.