Paura sui mercati americani | Wall Street crolla

Paura sui mercati americani : Wall Street perde oltre il 6% : A Wall Street esplode il panico. Un'ondata di Paura che investe i principali listini in forte rosso. L'indice Dow Jones è arrivato a perdere più di 1.500 punti, ben oltre il 6%, in un mercato febbrile che scommette contro l'aumento dei tassi di interesse dopo diversi mesi di euforia del mercato azionario. Il Nasdaq ha toccato allo stesso tempo il -2,65%, mentre l'indice Standard & Poor 500 è crollato fino al 3,4%.Il ...

Paura sui mercati per il rialzo dei rendimenti : Wall Street in picchiata - Milano -1 - 6% : Anche la Casa Bianca è intervenuta a commentare questa fase difficile dei mercati: 'Siamo sempre preoccupati quando il mercato perde valore, ma abbiamo anche fiducia sui fondamentali dell'economia', ...

Paura sui mercati per il rialzo dei rendimenti : a Tokyo un lunedì nero - Borse Ue negative : MILANO - Il rialzo dei rendimenti obbligazionari, legato all'aspettativa di una ripresa dell'inflazione negli Stati Uniti che potrebbe chiamare a un percorso di stretta monetaria accelerato da parte ...

Il collegio fa Paura. Renzi in pressing sui ministri : non scelgano solo il proporzionale. Niente Parlamento a chi non ha versato "le tasse" al partito : "La certezza del posto ce l'ha solo chi prende voti sul collegio. Seggi sicuri non ce ne sono...". Matteo Renzi dice in direzione nazionale che la forza del Pd per le elezioni di marzo deve essere far leva sulla "realtà" rispetto alle "bufale" di Lega e M5s. E allora, con molta realpolitik, il segretario del Pd ammette che si va al voto senza certezze. Del resto, non è la prima volta. Alle scorse amministrative, dice, "abbiamo ...

Terremoto Montenegro : tanta Paura - la Protezione Civile fa il punto sui danni : Il Montenegro è stato scosso stamani da un Terremoto che ha causato scene di panico in diverse citta’ e danni materiali non gravi, secondo quanto riferiscono le autorita’ locali. Secondo la Protezione Civile, facciate di e alcune vecchie ciminiere sono state danneggiate a Plav e Berane. “Non abbiamo alcuna informazione in questo momento su danni importanti o vittime“, ha detto il capo della Protezione Civile di Plav Mirza ...