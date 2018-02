Patrizia Cocco | malata Sla decide di morire e stacca la spina Nuoro | primo caso dopo

Biotestamento - Patrizia Cocco sceglie di morire a 49 anni : è il primo caso dall'entrata in vigore della legge : Patrizia Cocco , una donna di Nuoro, ha scelto di morire a 49 anni : è stata la prima in Italia ad avvalersi della recente legge sul Biotestamento . Dal 2012 era affetta dalla sclerosi laterale...

Biotestamento - Patrizia Cocco sceglie di morire dopo cinque anni di lotta contro la Sla : è il primo caso dal sì alla legge : Ha combattuto per cinque anni la sua battaglia contro la Sla, poi ha scelto di dire basta e di staccare la spina. Ha ripetuto quattro volte “Sì” ai medici per rinunciare alla ventilazione meccanica e dare inizio alla sedazione palliativa profonda. Così Patrizia Cocco, nuorese di 49 anni, se ne è andata, sabato scorso. È la prima in Italia dopo l’entrata in vigore della legge sul Biotestamento. Ha stretto la mano di sua mamma e ...