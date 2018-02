Pamela | il dolore della mamma a La vita in diretta | ' Ci scambiavano per sorelle | lei è

Il dolore della mamma di Pamela - fatta a pezzi a 18 anni : “Spero di vederli soffrire” : Il dolore della mamma di Pamela, fatta a pezzi a 18 anni: “Spero di vederli soffrire” Innocent Oseghale, 29enne nigeriano, è in stato di fermo per l’omicidio di Pamela Mastropietro, la 18enne il cui cadavere fatto a pezzi è stato trovato in due valigie nelle campagne di Pollenza. Ris ancora a lavoro a casa dell’uomo, […] L'articolo Il dolore della mamma di Pamela, fatta a pezzi a 18 anni: “Spero di vederli soffrire” sembra essere il ...

"Voglio vederli soffrire lentamente fino alla morte". Il dolore e la rabbia della madre di Pamela : "Spero e prego che giustizia sia fatta! Quello che le hanno fatto è indescrivibile e così crudele che spero di vederli soffrire lentamente fino alla morte!..ti amo". Così in un post su Facebook Alessandra Verni, madre di Pamela Mastropietro, la ragazza uccisa e sezionata e il cui cadavere è stato trovato in due valigie a Macerata.La donna, che ha sperato fino all'ultimo che non si trattasse della figlia, si è ...