Pagelle Lazio-Genoa 1-2 | il migliore è Laxalt

Pagelle/ Lazio Genoa : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 23^ giornata - primo tempo) : Le Pagelle di Lazio Genoa: Fantacalcio, i voti ai protagonisti della partita di Serie A. Monday Night allo stadio Olimpico con i biancocelesti a caccia di punti per la Champions League(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 21:48:00 GMT)

Pagelle Milan-Lazio 0-0 - semifinale Coppa Italia 2018 : i voti della partita. Bene Anderson ed Immobile. Rossoneri da rivedere : La sfida tra Milan e Lazio, valida per l’andata delle semifinali di Coppa Italia, si è conclusa 0-0. Andiamo a scoprire le Pagelle del match. MILAN DONNARUMMA G. 6 Fa buona guardia in avvio su inzuccata di Milinkovic-Savic. ABATE 6 Anticipa Lukaku attorno al 10′ togliendo le castagne al fuoco ai compagni, disinnescando un’azzione che sarebbe divantata pericolosa. BONUCCI 6,5 Riesce a tenere compatta la retroguardia rossonera ...

LIVE Pagelle Milan-Lazio - semifinale Coppa Italia in DIRETTA : 0-0. Ripresa la sfida a San Siro : CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI Milan-Lazio Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della semifinale d’andata di Coppa Italia tra Milan e Lazio: a san Siro va nuovamente in scena il confronto tra i rossoneri di Ringhio Gattuso ed i biancocelesti di Simone Inzaghi. Soltanto 72 ore fa, in campionato, la partita era finita 2-1 per i meneghini. In Coppa Italia solitamente vengono schierate le cosiddette seconde linee, ma, giunti a questo punto della ...

Pagelle / Milan Lazio (2-1) : Fantacalcio - voti partita. Gattuso - idee chiare e tattica (Serie A 22^ giornata) : PAGELLE Milan Lazio: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata allo stadio San Siro. I rossoneri vincono la terza gara consecutiva: i gol sono di Cutrone e Bonaventura(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 11:24:00 GMT)