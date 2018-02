OnePlus 5T | la limited edition Lava Red che piace a Emily Ratajkowski

gqitalia

: @OnePlus_ITA vi ha mai sfiorato l'idea di fare una versione limited del OnePlus5T o magari del 6? No perché se lo f… - ArticDesigner : @OnePlus_ITA vi ha mai sfiorato l'idea di fare una versione limited del OnePlus5T o magari del 6? No perché se lo f… -

(Di lunedì 5 febbraio 2018) Dopo aver segnato numeri record nel 2017 con ricavi raddoppiati rispetto all’anno precedente (a 1,4 miliardi di euro),non si ferma e (ri)lancia lo smartphone5T in edizione limitataRed, giusto in tempo per i regali di San Valentino. Lo stesso top di gamma uscito a novembre, ma in una nuova colorazione rossa che aggiunge stile al telefono, grazie ad una cover posteriore ultra-resistente, pensata per resistere alle impronte. Per apprezzare il color magma e la lussuosa esperienza tattile del 5TRed,ha collaborato conper realizzare questo video: Il design è rimasto identico con il display Full Optic AMOLED da 6 pollici e rapporto 18:9 per offrire un’esperienza di visualizzazione ancora più avvolgente. La doppia fotocamera è pressoché la stessa di5 – due sensori Sony da 16 e 20 megapixel sul retro – ma migliora la ...